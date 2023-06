Durango, sin muertes por altas temperaturas

En esta temporada de altas temperaturas y contrario a Coahuila, Durango no ha registrado fallecimientos por golpe de calor, informó la secretaria de salud del estado, Irasema Kondo Padilla.

La funcionaria dijo que en algunos municipios de esta entidad se han atendido a personas con diagnóstico probable de golpe de calor pero que tras una revisión exhaustiva, se ha descartado la afección.

"Algunos de los casos que hemos atendido no es realmente un golpe de calor, son otras patologías por las que presentan los síntomas, sin embargo se confunde un poco dadas las condiciones climatológicas pero bueno, no hemos tenido afortunadamente decesos", detalló.

La secretaria dijo que en esta época de calor, lo que sí se ha incrementado es el número de atenciones por enfermedades gastrointestinales.

Invitó a la población a hidratarse con vida suero oral y agua natural y no con bebidas energéticas. Además, llamó a no exponerse a los rayos directos del sol, a usar bloqueador solar y no consumir alimentos de dudosa procedencia y en establecimientos que no cuentan con las condiciones físico-sanitarias.

En el vecino estado de Coahuila, suman 77 casos de golpe de calor y 8 fallecimientos de personas de entre 25 y 87 años de edad. Hasta el pasado martes 27 de junio, había 8 personas hospitalizadas, informó la Secretaría de Salud de esa entidad.

El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) indica que la temporada de calor esta asociada al incremento de casos y defunciones por agotamiento y golpe de calor, así como por enfermedades diarreicas agudas, además de otros daños como deshidratación y quemaduras solares.

De igual manera, las altas temperaturas provocan además un aumento de los niveles de ozono y de otros contaminantes del aire que agravan las enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

Importante

Recomendaciones del sector Salud de Durango.

* Ante un golpe de calor, la Secretaría de Salud del estado pide ubicar a la persona afectada en un lugar fresco, a la sombra y ventilado.

* Aplicar paños húmedos en el cuerpo, especialmente en la frente y en la nuca. Si son bebés, darles pequeños tragos de agua simple.

* Acudir a la unidad de salud más cercana para recibir atención médica.