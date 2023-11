Durango 'se cubre' de blanco

Se registró la caída de nieve en comunidades de varios municipios de Durango, durante todo el miércoles, de acuerdo al reporte de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Se informó que nevó en Guanaceví, Tepehuanes, Tamazula, Santiago Papasquiaro, San Dimas, Pueblo Nuevo, Durango, Mezquital y Súchil, por lo menos.

De acuerdo al profesional de hidrología-meteorología y clima, Victor Hugo Randeles, en su cuenta de X, al corte de las 18:00 horas del miércoles había 17 municipios con 41 localidades con presencia de nieve.

Asimismo, se registró lluvia en otros municipios y se mantuvo a lo largo del día el monitoreo en todo el estado por las bajas temperaturas.

A través de las redes sociales se difundieron las imágenes de la primera nevada de la temporada en Durango que mostraron los paisajes cubiertos de blanco, en varias regiones de la entidad.

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Arturo Galindo Cabada, dio a conocer que se activó un operativo para auxiliar a las personas en situación de calle por el intenso frío y se emitió una alerta por la cristalización en carreteras, lo que incrementa el riesgo de accidentes. Ante ello, dijo que hay coordinación constante con otras instancias para determinar la posibilidad de cierres.

Agregó que la mayor parte de las personas en condición de calle normalmente no acceden a trasladarse a los albergues, por lo que se les da una cobija y alimento. "Ahorita todo nuestro personal está distribuido en las zonas donde consideramos que podemos tener alguna afectación", estableció. El Consejo Estatal de Protección Civil está en sesión permanente para poder tomar decisiones de manera oportuna, por lo que se recomendó a la población no salir si no es urgente hacerlo, así como evitar el uso de braceros al interior de las viviendas, que conllevan el riesgo de intoxicación. Además, es fundamental abrigarse muy bien.

En los municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, más de 100 personas en condición de calle fueron exhortadas durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, pero únicamente el 10 por ciento aceptaron ser trasladadas a los refugios temporales.

Recordó que el año pasado hubo cuatro muertes durante la temporada invernal, principalmente por intoxicación.

Expuso que todas las dependencias están trabajando en la atención a la emergencia y, en el caso del sector educativo, dijo que hubo flexibilidad para que los padres de familia tomaran la decisión de llevar o no a sus hijos, por lo que hubo baja asistencia.

Este jueves amanecerá más frío que el miércoles pero a partir del mediodía se prevé que haya sol y una recuperación de la temperatura.

CIERRAN LA "SÚPER"

Tras el registro de nevadas en partes serranas de Durango, la tarde de ayer Caminos y Puentes Federales (Capufe) confirmó el cierre de la supercarretera Durango-Mazatlán.

A través su cuenta de X (Twitter), Capufe confirmó que el tránsito por dicha vía, con destino a Mazatlán y la plaza de cobro Coscomate, con dirección a Durango, fue cerrada en sus dos sentidos. Exhortan a los conductores a tomar precauciones.

Nieve

Lugares donde nevó:

*Guanaceví.

*Tepehuanes.

*Tamazula.

*Santiago Papasquiaro.

*San Dimas.

*Pueblo Nuevo.

*Durango.

*Mezquital.

*Súchil.