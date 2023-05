Durango, entre los más bajos en educación

Durango tendrá que avanzar en la tabla nacional de aprovechamiento escolar ya que se encuentra entre los más bajos del país, por lo que la actual administración estatal tiene la meta de subir a los primeros cinco lugares.

Al hablar sobre las metas que se tienen para este sexenio en el sector educativo, el gobernador, Esteban Villegas Villarreal, informó que se busca brindar un mejor servicio.

"Ahorita estamos en el lugar número 28 de 30, estamos a mero abajo de la tabla; y son 30, no 32, porque hay dos estados que no le quisieron entrar a lo de la prueba Enlace que antes se llamaba; la idea es estar en los primeros cinco lugares, en los primeros dos, tres años de este gobierno, poder aumentar y estar en los primeros cinco lugares en el tema académico, será un gran reto que nos vamos a poner como gobierno; y poder cubrir todos los problemas que traemos económicos con los maestros como los quinquenios que ustedes saben que se viene arrastrando hace muchos años, no es de ahorita, y bueno, tratar de ir fortaleciendo al sistema educativo", manifestó.

Y es que, una de las prioridades debe ser la educación, "el gobierno no solamente se tiene que dedicar a hacer obras, puentes, banquetas, presas, el gobierno, una gran responsabilidad es educar a su pueblo", estableció.

Por otro lado, comentó que para ayudar a las nuevas generaciones, lo primero que se tiene que hacer es saber qué piensan, qué quieren y qué buscan, para poderlos encaminar y dirigir, "no podemos cerrarnos a algo como lo que están viviendo porque entonces eso sería alejarlos por completo y perder a esta generación como papás o como maestros, hay una generación que piensa distinto; y tenemos que también capacitar a nuestros maestros para que puedan entender a esta nueva generación este nuevo tiempo para poder ir encaminando a nuestros niños y a nuestros jóvenes", indicó.