Drake Bell reacciona a su supuesta desaparición; 'Dejas tu teléfono en el carro ¿y pasa esto?'

Esta mañana los fanáticos del cantante estadounidense Drake Bell expresaron su preocupación luego de que Fuera reportado como desaparecido por el departamento de policía de Daytona. A través de las redes sociales se dio a conocer que el protagonista de "Drake y Josh" había sido visto por última vez la noche del pasado 12 de abril a bordo de su carro, un BMW color gris.

Lo que encendió las alarmas es que, en el texto que se publicó, se advertía que el artista de 36 años podría estar en peligro, aunque no se revelaron los detalles, por lo que se había llegado a esta conclusión.

Afortunadamente, solo tuvieron que pasar un par de horas para que el cantante fuera localizado, de acuerdo con información publicada por el sitio TMZ, fueron los mismos oficiales quienes explicaron que ya se encontraban en contacto con Bell y aclararon que estaba bien y "a salvo".

Por su parte, tanto la familia como el propio Drake se habían mantenido en completo silencio, hasta ahora. Y es que el famoso hizo uso de sus redes sociales para hablar sobre la polémica creada y que lo mantuvo como tendencia en todas las plataformas digitales.

Pero lejos de dar alguna explicación sobre lo que le había ocurrido, el intérprete de "I know" sorprendió al tomar las cosas con bastante humor y revelar que todo fue una completa exageración, que jamás estuvo desaparecido y lo único que ocurrió fue que olvidó contestar su teléfono en toda la noche.

"Dejas tu teléfono en el carro y no contestas en una noche, ¿y pasa esto?", escribió en su cuenta oficial de Twitter, mensaje que acompañó con un emoji de una carita riendo.

Como era de esperarse, los usuarios no perdonaron esta situación y le pidieron, en tono de broma, mantenerse al pendiente de sus aparatos electrónicos, además de que dijera cuál era su paradero exacto, pues la preocupación ya nadie se las quitaba: "¿Dónde estás güey?", "No se te ocurra volverme a asustar", "México estaba preocupado por ti, ya estábamos armando un equipo de rescate", "No es gracioso Drake Campana", "Ahora tienes que postear todos los días: 'Estoy bien'", "Qué bueno que estás bien", "Cuídate bro.", "Un bolillo para el susto, nos tenías con el pendiente", son algunos mensajes que se pueden leer.

Claro que no todo fueron chistes y risas, también hubo quienes creyeron que la su desaparición fue planeada por el propio cantante con el único fin de llamar la atención.

Hasta la tarde de este jueves se desconoce quién habría llamado a emergencias para hacer el reporte sobre el presunto extravío del actor.