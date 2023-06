Dragado a laguna Julivá afecta al ecosistema en Tabasco

"Un mal menor para un bien mayor", resume un pescador y ambientalista sobre el impacto ambiental en el ecosistema de un complejo lagunar, el más grande de Tabasco, que sufre un impacto ambiental por el dragado que realiza la Secretaría de Marina (Semar) en la cuenca del Grijalva para mitigar inundaciones en Villahermosa.

En la laguna Julivá, donde antes se obtenían una tonelada de peces, ahora es escasa la pesca, al parecer los sedimentos producto del desazolve en el río González ahuyentó a los peces y dio origen a la aparición de islotes.

Los montículos, extrañamente, son de conchas de ostión y almejas del mar, no pertenecen al lago de agua dulce y eso tiene desconcertado a pescadores y ambientalistas que denunciaron daños ambientales a la laguna madre.

El complejo lagunar se partió en dos y temen lo peor: la desecación del espejo de agua. "Aquí en esta parte, la laguna anteriormente tenía alrededor de 2 metros y medio [de profundidad], ahorita no llega ni a 60 centímetros, es decir, ¡están secando toda esta parte de la laguna!", dijo Benito Selván, integrante de Medio Ambiente y Manglares A.C.

El desazolve del río González, al interior del extenso lago de 407 hectáreas, menguó la actividad pesquera y afecta a cientos de pescadores de los municipios de Jalpa, Nacajuca, Paraíso y Centla.

"Por eso tenemos la preocupación en este momento, porque estamos, efectivamente, en el tiempo adecuado para alzar la voz y, obviamente, que se corrija este detalle que están dejándonos aquí, este perjuicio que están dejando a esta laguna", denunció.

A decir de la población, el desazolve del río afectó al ecosistema de este importante cuerpo de agua rico en actividad pesquera y donde existen especies protegidas como el manatí, el cocodrilo moreletii y la tortuga blanca.

"De 40% de la laguna que quedaba hoy quizá nos va a quedar ya sólo 20% fragmentado de lado y lado. Todas las familias que viven en Villahermosa se van a salvar, pero lo que no saben a costa de qué, a costa de sacrificar esta laguna", puntualizó Selván.

En un recorrido sobre lagunas y ríos, EL UNIVERSAL constató la suerte de estos hombres y sus redes. "Ahorita ya no hay ni forma de pescar casi [en Julivá] porque todos llegaban, como le llamamos nosotros, a caracolear [pesca de cerco] pues no hay forma porque está toda reducida ya", dijo David Frías Olán, presidente de la cooperativa Laguna Pomposú.

Lo mismo ocurrió con Aldo y Claudio, que después de tres horas de faenas, sólo obtuvieron tres mojarras. "Pues nada más esto [tres mojarras], uno por cada hora casi agarramos", expresaron.

Investigadores y ambientalistas lamentan la falta de acceso a la información, pues aseguran que la presencia de sedimentos extraídos en la parte baja de la cuenca concentra desde agroquímicos, desechos domésticos, descargas residuales, nutrientes contaminados cuyo efecto nocivo se desconoce a corto y largo plazo.

"No hay ningún estudio de impacto ambiental en relación a qué va a causar que se esté desazolvando ese río [González] qué modificaciones va a traer, qué repercusiones va a traer al medio ambiente a la vida que ahí se desenvuelve, entonces, le preguntas a Conagua ¿qué pasa?, y dicen, pues "no tenemos nada, no existe esa información", así tal cual no existe esa información, entonces, vivimos en anarquía, en el disentimiento de la parte ambiental", opinó Manuel Arias, director de la Asociación Ecológica Santo Tomás.

El complejo lagunar es vasto, otros seis espejos de agua se interconectan a este: la laguna La Chifladora, El Encanto, El Provecho, Pomposú, El Troncón y Bayasucia, y los ríos El Naranjo, González y el canal Escarbado.