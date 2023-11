Drag queens sirven de inspiración para las estrellas de la música en México

El arte drag se ha convertido cada día más popular a nivel mundial, principalmente gracias a programas de realidad estadounidenses como Rupaul’s Drag Race o Dragula, algo que en México se ha replicado con La Más Draga (2018- actualidad) y Drag Race México (2023- actualidad).

De estos programas han surgido estrellas como Valentina y Lolita Banana, representantes de México a nivel internacional. Así como las estrellas del reality de canto, Queen of the Universe, Taiga Brava y Regina Voce.

En Drag Race México triunfaron Cristian Peralta, Matraka, Gala Varo y Margaret y Ya, por mencionar algunas.

En tanto, La Más Draga le ha dado estrellas a México como Aviesc Who, Alexis 3XL y Rebel Mork.

Otro fenómeno en torno al drag es el de la Burrita Burrona y Turbulence Drag Queen, quienes gracias a su canal de YouTube, se han convertido en los personajes más virales del 2023.

El impacto del drag no solo se limita a la comunidad LGBT+, sino que cada día se abren espacios en otros medios, como es el caso de Guillermo Barraza, quien dio las noticias en Canal Once como su personaje drag Amanda.

ESTRELLAS DEL POP , EL DRAG Y BRUSES

Tal ha sido el impacto que estrellas de la música pop internacional como Lady Gaga y la propia Madonna han trabajado de cerca con estrellas del drag, algo que también se está haciendo en México.

Recientemente, la ganadora de la cuarta temporada de La Más Draga, Rebel Mork, ha estado trabajando muy de cerca con Bruses, la cantante mexicana de pop rock que ha conquistado a millones con sus canciones.

La intérprete de Dueles tan bien, no solamente ha invitado a su gira a Rebel Mork, sino que también ha trabajado con ella en su concepto creativo, en especial lo que respecta a vestuarios.

De hecho, Bruses realizó una versión especial del video de su canción I Like 2 Be (2022), en la cual aparecen realizando lipsync las drags Alexis3XL, MistaBoo, Conchita Grande y la propia Rebel Mork.

En otra oportunidad, Bruses realizó un video junto a la drag IrisXC, para promocionar su canción, Trasplante de corazón.

Al respecto de su cercanía con las drag queens, Bruses platicó en exclusiva con El Siglo de Torreón, en donde contó que descubrió este arte gracias al reality Rupaul’s Drag Race.

“Yo quería ser una drag queen, de ahí nace todo. Esto para mí es drag (su apariencia), yo no nací así”, dijo la cantante.

“Desde muy pequeña. La neta fue por Rupaul’s Drag Race que encontré a las dragas. Cuando se estrenó el show, yo vi desde la temporada uno, dije: ‘qué es esto’. Estaba morrilla, entonces crecí básicamente como admirando a estos seres que no entendía que eran, como: ¡Wow!, eres una diva y te gusta la moda, el performance y el maquillaje. Te puedes convertir en lo que sea, no importa como naciste, o sea, tú te puedes convertir en lo que sea'. Como que eso se me hizo superatractivo, porque a mí me hicieron mucho bullying de morrita y pues no tuve muchos amigos. La neta, no es un personaje, el hecho de que Bruses se haga muy outkast, aunque yo Amalia si fui muy outkast cuando era más chica, siento que no podría cantar sobre eso”, señaló la nominada al Latin Grammy.

Su nombre real es Amalia Ramírez, y reveló que, en cierta forma, “Bruses es mi drag”.

“Me hace sentir verdaderamente yo”, agregó.

Sobre como se acercó a las drag queens en México, reveló que:

“Poco a poco la comunidad del drag en México empezó a usar mis canciones para hacer performances y luego se empezaron a acercar a mí, como de amistad, e incluso me han hecho vestuario”.

Destacó que es un sueño cumplido

“Mi niña interior está muy feliz de que me adoptaron varias dragas de la escena mexicana”.

MÁS DIVAS

Cabe señalar que Rebel Mork no solamente ha trabajado con Bruses, pues también ha colaborado con Mon Laferte. En el video del reciente sencillo de la artista chilena nacionalizada mexicana, No+ Sad, se puede apreciar la presencia de Mork.

Otras artistas como Thalía, Belinda, Gloria Trevi y Danna Paola se han acercado a trabajar con drag queens de talla nacional e internacional.

Por un lado, Thalía colaboró con la cantante y drag queen brasileña, Pabllo Vittar, en la canción Tímida.

En tanto, Gloria Trevi realizó el video musical del tema Abranse Perras, acompañada de las drag queens de Rupaul’s Drag Race, Valentina, Cynthia La Fountaine y Jessica Wild, así como la mexicana Ricky Lips.

A Belinda y Danna Paola se les ha visto convivir muy cerca con drags y este año hicieron su debut como juezas invitadas en La Más Draga y Drag Race México respectivamente.