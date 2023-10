Dr. Jorge Tueme Izaguirre, descendiente de una familia de médicos

Siempre con su meta bien definida en ser médico, el Dr. Jorge Tueme Izaguirre es uno de los bariatras más reconocidos de la región. Es originario de la ciudad de Torreón y viene de una familia de doctores. Su abuelo Luis Tueme Diek (qepd), su papá Jorge Tueme Arellano y sus tíos, todos médicos.

‘Mi abuelo fue médico general porque antes no existía como tal tanta especialidad, pero se desempeñó por muchos años como anestesiólogo y veía a pacientes de todas las edades y especialmente pacientes pediátricos. Mi papá sí hizo la especialidad en pediatría y yo soy especialista en cirugía general con subespecialidad en cirugía bariátrica.

En entrevista para Rostros, el Dr. Tueme Izaguirre nos compartió como fue su decisión de continuar con el legado de la medicina de su familia.

Rostros

¿Dónde realizó sus estudios de medicina?

Estudié Medicina en la Ciudad de México en la Universidad Anáhuac. Al concluir continué en el Hospital Angeles Mocel por parte de La Salle, donde realicé mis estudios de cirugía general y después, también en la Ciudad de México realicé mi sub especialidad en cirugía bariátrica en el Hospital del ISSSTE de López Mateos por parte de la UNAM.

¿Cómo nació su gusto por su profesión?

Toda la vida desde niño es lo que yo veía, en la casa de mis abuelos, en mi casa y realmente nunca pensé en ejercer otra profesión, sabía que iba a ser médico.

¿Por qué decidirse por bariatría?

Al principio estaba indeciso y fui probando de todo, siempre me llamaron la atención las áreas quirúrgicas, me incliné mucho por la cirugía general que soy especialista en eso, en cirugía de hernias, apéndice, reflujo y empecé a entrar con varios cirujanos bariatras viendo a pacientes con obesidad y enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión y realmente la habilidad que tenían estos cirujanos me sorprendía mucho y también el cambio que lleva el paciente en su estilo de vida, en su entorno, en su familia, en sus enfermedades y pues dije, esto es lo mío.

¿Qué es lo que más le apasiona de su profesión?

Ver los cambios tan significativos en la salud, en la seguridad de los paciente que operamos, realmente les cambias la vida por completo.

Muchas veces al cambiar al núcleo de la familia, ya sea al papá o a la mamá, cambia la dinámica de toda una familia, donde se benefician en todos los sentidos.

¿Qué es lo más complicado para usted de ser médico?

El paciente que no sigue tus indicaciones porque realmente nosotros todo lo que hacemos está científicamente probado, no estamos inventando nada. Somos muy estrictos con la preparación y seguimiento de nuestros pacientes y eso nos ha ayudado a tener una taza de éxito muy alta y una taza de complicaciones extremadamente baja, pero realmente cuando el paciente no pone su parte, que no sigue indicaciones, que no sigue el régimen alimenticio que les ponemos o las preparaciones o seguimientos, pues nos da mucha tristeza porque no llegan a la meta que deberían de llegar.

¿Cómo combina su profesión con su vida personal?

Siempre hay que buscar un balance. Todo mi tiempo libre se lo dedico a mi familia jamás descuidándome, también hago ejercicio, pero intento estar el mayor tiempo con mi esposa, vamos a tener un bebé, entonces paso el mayor tiempo posible con ella.

¿Cómo festejará este Día del Médico?

Tengo invitaciones para algunas cenas en clubes sociales al que acudiremos médicos con nuestras parejas y los pacientes nos traen detallitos.