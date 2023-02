Dos días destinarán para pago de pensión para adultos mayores rezagados de Gómez Palacio

Este 1 y 2 de febrero, se llevará a cabo el pago de la Pensión de Adultos Mayores de la zona urbana de Gómez Palacio, que hayan quedado rezagados en el operativo

Como se informó, el mecanismo de pago para quien reciben su apoyo bimestral a través de órdenes de pago, se llevó a cabo de forma calendarizada de acuerdo a la letra de su primer apellido. De no respetar el día, no podrían acudir en otra fecha que no fue la indicada.

Fue apenas este martes, que se realizó el pago para las personas cuya primera letra de su apellido paterno iniciara con las letras U, V, W, X, Y y Z.

Para quienes por diversas circunstancias no pudieron acudir en la fecha indicada, tendrán de oportunidad de hacerlo este miércoles y jueves a partir de las 10:00 horas en las instalaciones del área Ganadera de la ExpoFeria de Gómez Palacio, sede en donde desde el 22 de enero se lleva a cabo el pago de las Pensiones para los Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.

Recordar que en este operativo, la intención era atender a unos 4 mil 864 beneficiarios de la pensión para Adultos Mayores.

En este mismo operativo, se atendieron a beneficiarios con discapacidad, para el cual no fue necesario agendar de acuerdo a su apellido, debido a que es mucho menor la cantidad de persona a atender. En esta ocasión, la intención era atender a 333 beneficiarios.