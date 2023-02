Dos circuitos semiprofesionales en la región

La Liga Mayor de Beisbol de La Laguna se fundó en 1948. Su primera temporada arrancó el 4 de diciembre de ese año. Esto significa que hacia finales del presente 2023 estará llegando a su aniversario número 75. En este largo periodo solo en tres ocasiones, una de éstas por la pandemia, ha dejado de funcionar. Se trata pues de un circuito deportivo de arraigo y tradición.

La Liga Mayor fue creada, a iniciativa de El Siglo de Torreón por cierto, con el propósito de que se convirtiera en semillero de peloteros profesionales, de los cuales se nutriera el Unión Laguna, el equipo de casa en la Liga Mexicana de Beisbol. Y en alguna medida así ha sido, particularmente en sus primeros años.

El hecho fue que en la más reciente temporada invernal, por conflictos de carácter más bien personal a los cuales no se hará referencia aquí, se creó una nueva liga de categoría similar a la Mayor, es decir, de carácter semiprofesional, a la que se dio el nombre de Liga Premier de La Laguna. En la ya larga historia de la Liga Mayor no es la primera vez que algo parecido sucede, porque ya se presentó hace cuarenta años, en 1982. Entonces tenemos pues que en la temporada invernal 2022-23 funcionaron en la región dos ligas semiprofesionales de beisbol, que no necesariamente de desarrollo.

De acuerdo a la información recabada, las reglas adoptadas por uno y otro circuito para la conformación de los rosters de sus respectivos equipos, el perfil y procedencia de sus integrantes, la edad prevaleciente en estos y otros datos quizá menos relevantes, hacen que se registren diferencias entre una y otra liga.

La Liga Mayor funcionó con cinco equipos participantes: Lerdo, Tlahualilo, Orioles de Gómez Palacio, Unión Laguna (prospectos) y Durango. A lo largo de la campaña regular, que comprendió 16 juegos por equipo, el súper líder fue Tlahualilo (que en realidad jugó en San Felipe al principio y posteriormente en Horizonte), pero finalmente el campeón de la temporada 2022-23 resultó ser el equipo de Durango.

Por su parte la recién creada Liga Premier contó con seis equipos participantes: Astros de Matamoros, Sección 74 (Peñoles), Lerdo (que jugó en La Loma), San Pedro, Tlahualilo y Viesca. La temporada regular fue de 20 juegos por equipo, 10 en casa y 10 como visitante. La serie final, que llegó a siete juegos, la disputaron las escuadras de Matamoros y la Sección 74, habiéndose adjudicado el campeonato esta última, dirigida por Sergio Alfaro.

Una vez que concluyó la temporada, es recomendable una reunión de las directivas de ambas ligas, con ánimo amigable y con el objeto de que realicen una evaluación de la temporada, de la manera más objetiva posible. Evaluar, entre otras cosas, la conveniencia, o no, de que ambos circuitos cuenten con equipos en una misma plaza, como son los casos de Lerdo y Tlahualilo, el comportamiento de la asistencia de aficionados, aspectos económicos, patrocinadores, etc. La competencia siempre será buena, a condición de que no resulte ruinosa para ambos competidores, situación en la que el beisbol vendría a ser finalmente el gran perdedor.

De llegarse a la conclusión de que la permanencia de ambas ligas es viable, podría incluso pensarse en un "juego de estrellas" (que ya tuvo la Liga Premier desde su temporada inicial), en el que se enfrenten las respectivas selecciones de ambas ligas; y que como gran final de temporada se realice una serie entre los campeones de ambos circuitos, para determinar al Campeón absoluto de cada año. Este sería un escenario ideal.