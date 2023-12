¿Dónde cantará Luis Miguel en Torreón?

La noche del sábado, Luis Miguel dio a conocer las presentaciones qué dará en México. Torreón se encuentra en el itinerario, lo que generó gran alboroto entre sus fans de la región.

Trascendió qué la presentación de "El Sol" tendrá lugar el 21 de septiembre. No sé sabía dónde sería el evento, pero la duda acaba de ser despejada.

La oficina de Luis Miguel ha dado a conocer qué el gran show se desarrollará en el Estadio Revolución.

La preventa será por Banort los días 16 y 17 de diciembre, y la venta general el 18 de diciembre de 2023. El público podrá adquirir sus entradas a través de la plataforma www.funticket.mx en 5 y 10 meses sin intereses.

Tras su espectacular Tour, con el cuál batió récords de localidades agotadas a minutos de salir a la venta, el máximo intérprete latinoamericano, Luis Miguel anunció la realización de su la continuación de su tour en 2024, con el que promete enriquecer la experiencia que los miles de seguidores han vivido, llegando ahora a más ciudades de la República Mexicana.

Aprovecha la oportunidad de disfrutar de “El Sol de México” en concierto, con toda su energía y con su robusta producción de máxima calidad, interpretando sus mayores éxitos como: Culpable o No, Será que no me Amas, La Incondicional, Entrégate, Por Debajo de la Mesa, y Somos Novios, entre muchos otros, los cuales siguen tan vigentes como el primer día que los dio a conocer y que continúan rompiendo récords históricos de reproducciones en las plataformas digitales.