Acusación de Donald Trump minuto a minuto: arrestan al expresidente al llegar a la corte de Nueva York

Este martes se lleva a cabo la lectura de cargos en contra del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien enfrenta múltiples investigaciones; el exmandatario será procesado por los presuntos sobornos realizados a la actriz porno Stormy Daniels en un juzgado de Manhattan, en Nueva York.

Trump, quien fue acusado dos veces por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, pero nunca condenado en el Senado de ese país, se convertirá en el primer expresidente en enfrentar cargos penales.

11:45. - Tras su llegada a la corte, el expresidente Donald Trump queda formalmente bajo arresto y bajo custodia policial antes de la lectura de cargos que se le imputan.

Following his arrival at court, Donald Trump is now formally under arrest and in police custody ahead of his upcoming arraignment.

He's the first American president to face criminal charges.

11:27. - El exmandatario entra a la oficina del fiscal de distrinto, Alvin Braggs, sin pronunciar palabra. Sólo saluda y entra al edificio. En la oficina de la fiscalía se hará la lectura de cargos donde una vez adentro del edificio, Trump queda bajo arresto.

En los próximos minutos deberán tomarse sus huellas, pero aún se desconoce si se le tomará la foto o no. No será esposado.

11:24. - Llega Trump al Tribunal Superior de Manhattan.

11:10. - Parte el convoy de la Torre Trump rumbo al tribunal de Manhattan.

11:08. - Sale Donald Trump de la Torre Trump para trasladarse al Tribunal Superior de Manhattan, en Nueva York.

9:45. - La congresista Marjorie Taylor Greene, quien convocó a la protesta proTrump, en un parque frente al juzgado en Nueva York, estuvo alrededor de 10 minutos y se retiró del lugar.

8:25. - Simpatizantes se reúnen frente al juzgado en Nueva York para realizan un mitin en apoyo a Donlad Trump.