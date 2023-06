Doña Márgara Francisca hace su aparición en marcha LGBT+

"Doña Márgara Francisca" apareció en la Marcha del Orgullo y fiel a su costumbre, no dejó de lado un ocasional lenguaje florido, que divirtió a los asistentes que la reconocían.

"Estamos luchando por el respeto, la aceptación, por la dignidad, los derechos de todos esos seres humanos que se atreven a ser libres", dijo en una breve presentación.

Durante su recorrido, el personaje encarnado por Lalo España entrevistó a los asistentes y desde el primer momento marcó la línea que seguiría.

"¿Qué le dirías a toda esa gente que discrimina, que va a unos tacos y madrean a alguien nomás porque es gay?, ¿qué le dirías a toda esa gente aparte de que ching… a su mad…?", preguntó a un hombre que acudió con su familia y portando una sombrilla multicolor.

"Que no piensen así, que despierten la mente, estamos en el siglo 21", recibió como respuesta.

El actor aceptó su homosexualidad en 2015, cuando dio a conocer el fallecimiento de su pareja.

"Hoy dejo de temer a los rechazos y discriminaciones obsoletas. Hoy decido aceptar ante el universo la apertura de una vida digna, sin perder tiempo, aportando, siendo, amando a mi país y deseando. Hoy tengo los pantalones de aceptarme como soy y caminar dignamente mis sueños. ¡Quien me quiera, bienvenido! Quien no. ¡Con todo respeto!", escribió en aquella ocasión.

Ahora, con alter ego "Márgara Francisca" realizó una transmisión en vivo por su canal de YouTube, Garnacha Channel, desde la marcha en la Ciudad de México.

Durante el recorrido escudriñó en la experiencia de miembros de la comunidad, como un joven tapatío, quien reveló que antes de aceptarse a sí mismo, incluso estuvo a punto de contraer matrimonio con una chica.

"Mi mentalidad era taparle el ojo al macho. Tener un hijo gay para mi papá era lo peor, estuve muerto para él y me desheredó en vida", contó el jalisciense, aclarando que luego todo mejoró.

"Márgara Francisca" no dejó de recordar que actualmente hay entidades en la República Mexicana donde no se acepta a la comunidad LGBT+.

"Me han dicho muchas cosas malas en la calle, que me digan que eso no está bien", contó una chica que encontró en su camino.

El video de poco más de una hora duración está disponible en Garnacha Channel, el cual cuenta con cerca de 400 mil suscriptores.