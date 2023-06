Dolores Fonzi, cuenta su historia como mamá y de su debut como directora en la película Blondi

Dice la actriz argentina Dolores Fonzi que como mamá intenta ser cool con sus hijos, aunque acepta ser algo controladora.

La declaración de la ex pareja del mexicano Gael García Bernal, con quien tuvo dos pequeños, no es gratuita: lo dice en la promoción de Blondi, película que aborda el tema de la maternidad y que marca su debut como directora.

Escrita por ella misma, la cinta muestra a una mujer de 40 años quien con su hijo de 25, escuchan la misma música, tienen los mismos amigos y les gusta fumar marihuana.

“Soy buena onda, intento ser lo más blondi posible, pero soy más controladora que ella (risas) y también me ocupo más de mi desarrollo personal, es lo que más me da curiosidad. Ella es muy relajada y es adorable ver que deja crecer a su hijo y lo acompaña, yo lo intento”, señala Fonzi.

Dolores se puso la gorra de directora tras 25 años de actriz, foja donde tiene, entre otras, las películas Vidas privadas, El aura y Restos de viento, así como la serie Soy tu fan, de la cual es la protagonista en la versión original pampera.

Blondi, su ópera prima, que llega este fin de semana a salas nacionales. Aborda lo que también es la maternidad, sin caer en la imagen que la sociedad ha impuesto a las mujeres.

“Lo que se impone es que ser madre hoy es tener que ser perfecta en todo, que nunca se le vaya la onda y es una exigencia muy heavy.”

“Blondi lo que muestra es que hay distintos tipos de ser madre y también muestra la estadística de que la mayoría de personas que crían solas a sus hijas son mujeres y no hay algo que obligue a los hombres a esas responsabilidades, además de que nos hacen sentir culpables”, subraya la actriz.

A pregunta expresa se considera más actriz que directora, faceta última que no le desagradó y desea seguir en ello.

Fueron seis semanas de trabajo para el guion que comenzó a crear en 2017 y que, con la llegada de la pandemia, todo se vio frenado.

“Un amigo me decía que solo me ocupara de dirigir, porque la actuación ya la sé y así fue, me sentaba en el auto (de la película) y automáticamente llegaba el personaje”, detalla.

Toto Rovito (El inventor de juegos), Leonardo Sbaraglia (Dolor y gloria), Carla Peterson (Lalola) y Rita Cortese (Relatos salvajes) completan el elenco.