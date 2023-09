Dolor por perder su máscara

l dolor más grande que puede sufrir un luchador profesional es el de perder su máscara, verse obligado a revelar la identidad que ha protegido mediante un personaje al que le ha entregado su cuerpo y su alma un ser humano, que siente que más allá de perder una máscara, pierde una parte de su esencia.

Un lagunero acaba de pasar por ese gran dolor, se trata de Dragón Rojo Junior, quien en medio del llanto tuvo que revelar su verdadero nombre, el de Anselmo Rivas Castro, luego de caer en una gran lucha ante Templario, junto a quien protagonizó el evento estelar de la función del 90 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, la velada luchística más importante de todo México, que se celebró en la Arena México.

Anselmo, de 44 años de edad y egresado de la Escuela de Licenciatura en Educación Física (ELEF) de Ciudad Lerdo, se brindó al máximo en la lucha de apuesta, la presentación más importante de su vida, pero fue presa de un "piledriver" de Templario y al final tuvo que entregar su máscara de manera deportiva y caballerosa.

Las lágrimas derramadas por el gladiador, una vez que se despojó de su "tapa", reflejaron el gran dolor que significó para el lagunero perder ese combate y ver caer lo más preciado que tiene un luchador enmascarado: ese personaje que le ha acompañado a lo largo de su carrera. En entrevista exclusiva con El Siglo, Dragón Rojo Junior, quien para librarse del acoso escolar que sufría, dio sus primeros pasos como gladiador en la Arena Olímpico Laguna y se hizo llamar Diamante Negro, compartió con los laguneros su sentir tras ahora no portar más la máscara.

"Puede sonar exagerado, pero sentí algo similar a perder a un ser querido. Porté una máscara por 22 años, cada vez que me la ponía era despertar y sacar a relucir mi niño interno que me volvía soñador, sin prejuicios, sin temor a hacer y decir lo que sentía y pensaba y me daba una energía tremenda", compartió Anselmo desde la Ciudad de México, cuestionado sobre su sentir al momento de despojarse de su máscara.

Familiares del luchador, fueron quienes le auxiliaron a desatar su máscara, y mientras eso sucedía, la cabeza del Dragón daba vueltas: "Me llegaron recuerdos de esos momentos donde llené de orgullo a mi familia por los logros obtenidos cuando portaba la máscara dentro y fuera del ring. Dentro de él gané campeonatos, máscaras, torneos, y fuera de él tuve participación en televisión, en novelas, películas, programas de revista, porque era un personaje que llamaba mucho la atención y se desenvolvía perfectamente en cualquier medio, y así paso de la tristeza al temor de ya no volver a lograr nada de ello".

Dragón Rojo y Templario brindaron una de las luchas más memorables en un evento de aniversario del CMLL y ya en el análisis posterior, el gladiador lagunero aceptó que "la clave del combate fue que perdí la concentración al golpear a su sécond (Chamuel) cuando me disponía a subir a lo más alto del esquinero para aplicar mi castigo de poder, "las estacas", mi rival aprovechó ese momento, me proyectó desde lo más alto del ring y caí descompuesto, en ese instante perdí la noción del tiempo y espacio por unos segundos al chicotear mi cabeza en la lona y no me pude reponer rápido, sucumbí al conteo del referí", relató y dejó en claro que más allá de brindar una lucha que quedará en el recuerdo, no tiene orgullo por eso, sino que más bien, lo considera "un punto negro" en su carrera, por haber perdido la máscara en un evento de tal importancia.

LA LUCHA, SU GRAN PASIÓN

Hace no mucho tiempo, el gladiador lagunero tuvo una terrible lesión de la que logró reponerse gracias a mucho trabajo duro, ahora le toca lidiar con esta realidad de no tener más su máscara y está preparado para lo que venga.

"La lucha libre, aparte de que es mi gran pasión en la vida, es el sustento de mi familia, toca sí o sí reinventarme para seguir siendo un elemento estelar dentro del CMLL, para seguir haciendo lo que más amo y seguir proporcionando sustento a la familia. A días de esa dolorosa pérdida, saco la conclusión de que esa máscara tenía ya que irse, porque el niño interno que la portaba ya había aprendido a caminar solo, sin temores ni prejuicios".

Apenas un día después de ver caer su máscara, Dragón Rojo Junior ya hizo su primera presentación sin ocultar su rostro, sensación que le resultó muy diferente a la que había experimentado en los años previos, pero que de ninguna manera le incomodó por mucho tiempo: "Me sentí muy raro, un poco inseguro, con una ligera sensación de vacío, pero al pasar de los minutos todo cambió mágicamente, me sentí un dragón liberado de sus cadenas", sentenció.

OFRECE DISCULPAS

Finalmente, Dragón Rojo Junior, Anselmo Rivas Castro, dejó un mensaje para sus paisanos, los aficionados laguneros: "Les ofrezco una disculpa, la afición lagunera ha sufrido muy a menudo el ver caer las máscaras de sus ídolos, yo les prometí en mi última presentación en la Arena Olímpico Laguna dos días antes de apostar mi máscara, que yo sería la excepción y les fallé, eso me llena de pena y tristeza".