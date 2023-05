Dolor de la separación familiar en la cinta animada Home is somewhere else

La crisis migratoria en América no ha hecho más que intensificarse en los últimos años, y son muchos los jóvenes y niños que han tenido que separarse de sus familias o que temen que eso pueda suceder. La cinta mexicoestadounidense de animación Home is somewhere else (Mi casa está en otra parte) se acerca a este drama a través de los más pequeños.

"Para nosotros, no es una película necesariamente sobre el tema de migración, es una película sobre el miedo a la separación familiar, un sentimiento que se comparte mundialmente en este tipo de movilizaciones que están sucediendo entre países hoy en día", dijo en entrevista con EFE Carlos Hagerman, codirector y productor de la película.

El filme, que se estrena este jueves, es un mosaico de cine animado que a través de las voces reales de jóvenes, retrata los temores, esperanzas y sueños en relación a lo que significa para ellos crecer en una familia sin papeles en Estados Unidos, contado a través de animación 2D.

Hagerman y Jorge Villalobos, ambos codirectores de Home is shomewhere else, tienen un estudio en Valle de Bravo, en el céntrico Estado de México, llamado Brinca y dedicado a la animación, pero no solo para el entretenimiento, sino que también están impulsando temas sociales.

Desde hace varios años querían contar historias sobre migración desde el punto de vista de los niños en un largometraje.

Villalobos relató en entrevista que estuvo viviendo en Miami hace seis años y le tocó ver de cerca las historias de niños estadounidenses que tienen padres indocumentados y que viven con el miedo de que en cualquier momento puedan deportarlos.

"Fue una llamada de atención y dijimos: aquí hay algo que contar", dijo Villalobos.

De ahí, empezaron a tirar del hilo y encontraron, por distintas vías, a los protagonistas de las tres historias que componen la cinta, poniendo interés en relatar la migración a partir de los niños.

"Por lo general, la narrativa de la migración viene de los adultos, que son quienes toman la decisión de migrar, y de los niños que no decidieron nada y sufrieron las consecuencias pocas veces, oímos sus historias", añadió Villalobos.

Con Home is somewhere else, los directores pretenden conectar a las audiencias desde el lado emocional y a sabiendas de que los jóvenes tienen gran capacidad para desarrollar empatía con historias basadas en la cotidianidad, más allá de los datos.

"Todas las estadísticas de cuántos deportados, o cuántas personas migran quisimos dejarlas de lado, no era por ahí la intención de la película, sino darle a la gente rebanadas de la vida de estas familias, por eso es una película llena de detalles, como preparar tamales o hacer un picnic. Porque son los recuerdos, si no estás con tu familia, pierdes eso también", detalló Villalobos.

Home is shomewhere else estará disponible en salas comerciales a partir de este jueves.