Doja Cat aparece cubierta con 30,00 cristales Swarovski y se vuelve tendencia en redes

Este 23 de enero se llevó a cabo el emblemático desfile de la nueva colección Haute Couture Spring Summer de 2023 de la firma Schiaparelli inspirado en El Infierno de Dante, en donde no solo Kylie Jenner se destacó al aparecer con una cabeza de león falsa, sino también Doja Cat.

Y es que la cantante se volvió tendencia no solo durante la pasarela, sino también en redes sociales por su look completamente rojo, el cual si bien fue elogiado por los expertos, para otros no fue el mejor,

De acuerdo con la revista de moda ELLE, Doja se inspiró en la idea de una escultura vida, misma que se vio durante la pasarela, y apareció cubierta por 30,000 cristales carmesí de Swarovski aplicados a mano por el equipo de Pat McGrath durante cuatro horas y 58 minutos.

El look se complementó con un bustier rojo y una falda hecha de cuencas de madera, la cual dicho sea de paso también se observó una muy similar durante la pasarela.

Usuarios reaccionan al atuendo de Doja Cat.