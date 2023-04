Docentes amagan con tomar subsecretaría

Debido a la falta de pago del incremento salarial ponderado y del retroactivo correspondiente, personal del Instituto "18 de Marzo" de Gómez Palacio acordó suspender a partir de este miércoles las actividades laborales y entrar en paro de forma ininterrumpida.

Además, tomarán la Subsecretaría de Educación de La Laguna de Durango en horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Sólo en esta institución, se estima que son alrededor de 150 personas afectadas, aunque la problemática también se presenta en las preparatorias estatales y en la División de Estudios Superiores del Instituto "18 de Marzo".

La delegación D-II-2 de la Sección 44 del SNTE, a cargo de Roberto Cerna Sifuentes, informó ayer que supuestamente se han estado violentando los derechos laborales del personal docente y del Personal Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), pues desde febrero de 2022 se autorizó un incremento salarial ponderado. De acuerdo a su nivel salarial, las y los docentes en mención recibirían un incremento del 1 %, 2 % y 3 %, con la retroactividad correspondiente a dicho mes.

Mediante un oficio girado esta tarde, el secretario general de dicha delegación, informó que se han llevado a cabo diferentes mesas de trabajo con las autoridades estatales, destacando la presencia del secretario de Educación de Durango, José Guillermo Calderón Adame.

El primer compromiso que se hizo fue que el tema quedaría resuelto a más tardar el 31 de diciembre del año pasado pero no fue así. Han transcurrido varios meses y las personas afectada señalan que el argumento de la SEED para el no pago, es que las claves no están consideradas en el catálogo del FONE para el incremento ponderado.

Sin embargo, la delegación señala que cuando en su momento la Secretaría de Hacienda federal anunció dicho incremento, "siempre habló de porcentajes y montos para todos los trabajadores, sin distingo de claves, ya que en cada estado de la República Mexicana tienen diferentes claves presupuestales de pago.

Por lo tanto, nuestra nómina depende de Finanzas del estado de Durango, no del FONE, por lo que no entendemos la negativa de que se pague el incremento salarial ponderado para el personal docente y PAAE del sistema homologado en el estado de Durango".