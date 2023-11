Divas de la música que han cambiado radicalmente de sonido

La música es muy versátil, hoy en día, los artistas se dan la oportunidad de cantar diferentes estilos y experimentar con los sonidos, sin embargo, esto lo hacen sin salirse de su línea.

Hoy en día se puede ver a Bad Bunny, un artista de trap y reguetón, haciendo colaboraciones con figuras de géneros como el pop, el indie y hasta el regional mexicano.

Por ejemplo, Los Ángeles Azules han logrado combinar en el sonido de la cumbia a artistas de todo tipo y estilos, han cantado con artistas como Belinda, Cazzu, Nicki Nicole y Horacio Palencia, por mencionar algunos.

Sin embargo, hay artistas que más allá de hacer una simple colaboración, han decidido cambiar por completo su estilo musical, lo cual les ha dado la oportunidad de explorar nuevos públicos.

Becky G- del pop al urbano y al regional mexicano

Becky G. ESPECIAL

El caso de Becky G es muy particular, pues la artista inició su carrera como una "pop star" estadounidense que cantaba en inglés, su estilo estaba influenciado por el dance pop y el hop-hop, eran notable su inspiración de artistas como Jennifer Lopez. En esta época logró éxitos como Shower (2014) y Can't Stop Dancing (2015). Pero algo ocurrió a partir del 2016, Becky, quien tiene raíces mexicanas, decidió empezar a cantar en español y cambiar su estilo musical, ahora era una artista de urbano, camino que ha seguido con éxitos como Mayores (2017), Sin Pijama (2018) y Mami (2022), por mencionar algunas, esto la catapultó como una de las más grandes exponentes de la música latina.

Aunque previamente había cantado junto a Joss Favela y Marca Registrada, haciendo sus primeros acercamientos al regional mexicano, este 2023 Becky se decidió en irse por completo al regional mexicano con su álbum Esquinas, en donde explora diferentes sonidos que van desde el bolero, el corrido tumbado y la banda. El resultado ha sido favorecedor, puesto que es uno de los discos más aclamados del año.

ANTES:

DESPUÉS:

Taylor Swift- del country al pop

Taylor Swift. ESPECIAL

El caso de Taylor Swift es el mayor ejemplo del éxito logrado por un artista luego de cambiar de género musical. La cantante inició su carrera en el año 2006 como una intérprete de música country, lo cual le mereció varios premios, incluido el álbum del año en el Grammy por su disco Fearless, aunque luego de sacar Red (2012), Taylor decidió cambiar de género musical por completo e irse por el sonido pop.

En el año 2014 Taylor lanzó su álbum 1989, el cual se convirtió en un fenómeno mundial y catapulto a Swift como estrella global del pop, gracias a éxitos como Shake it off, Blanck Space, Style y Bad Blood.

Hasta ahora Taylor sigue cantando pop, aunque se ha dado la oportunidad de explorar otros sonidos como el folk.

ANTES:

DESPUÉS:

Yuridia- del pop al regional mexicano

Yuridia. ESPECIAL

Yuridia es una de las más grandes exponentes de la música pop en México, principalmente de las baladas, pero luego de varios años triunfando con su sonido, en el 2022 la artista decidió apostar por un nuevo estilo musical. La cantante probó suerte con un álbum por completo de regional mexicano, Pa Luego es Tarde (2022), el cual ha rendido frutos, pues le ha merecido reconocimiento por parte de colegas y el público.

Además, ha tenido la oportunidad de cantar con estrellas importantes del regional mexicano como es el caso de Banda Ms, Eden Muñoz y Ángela Aguilar.

ANTES:

DESPUÉS:

Katy Perry- de música cristiana al pop

Katy Perry. ESPECIAL

Otro caso llamativo es el de Katy Perry, quien inició su carrera musical como una artista cristiana. En el año 2001 lanzó su primer disco homónimo Katy Hudson, sin embargo, en el año 2008 hizo un cambio en su carrera y nombre artístico, dejando atrás sus creencias y ahora provocando polémica con el tema I Kissed a girl,

Katy se convirtió en una de las estrellas del pop más importantes del mundo con éxitos como Hot N' Cold, California Girls, Firework, Last Friday Night (TGIF) y Roar, por mencionar algunas.

ANTES:

DESPUÉS:

Gwen Stefani- del rock al pop

Gwen Stefani. ESPECIAL

Gwen Stefani, por su parte, hizo uno de los mejores cambios de género, y es que la estrella inició su carrera musical como una figura del rock y reggae con la banda No Doubt en los años 1990, con la que logró grandes éxitos como Don't Speak, Spiderwebs y Simple Kind of Life. Para cuando la banda se separó a principios de los 2000, Gwen lanzó su proyecto musical solista, el cual fue por completo diferente a lo que tenía acostumbrados a sus fans.

La artista pasó de ser una "rock star" a una diva del pop con su primer disco, Love. Angel. Music. Baby, lanzado en el año 2004, de este se desprendieron éxitos como What You Waiting For?, Hollaback Girl, Rich Girl y Crash. Su segundo álbum siguió la línea pop, aunque esta vez se dejó llevar por el sonido del r&b y hip-hop, el disco llevaba por nombre The Sweet Escape (2006) y desprendió sencillos como Wind it Up, 4 in the morning, así como Early Winter y Now that you got it. Hasta ahora, Gwen sigue haciendo lanzamientos pop.

ANTES:

DESPUÉS: