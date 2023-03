Disfrutan el A Go Go MX, realizan Hole in One

a edición 2023 del Torneo de Golf a Go Go MX, tuvo un final espectacular. Y es que durante su celebración en el Campestre Torreón, se registró un Hole in One, cortesía de Charly Rodríguez.

Y es que el jugador de Azul Talavera, lo embocó en el hoyo 7, a una distancia de 150 yardas, para lo cual utilizó un fierro del número 7.

Por equipos, el conformado por Alberto "Fercho" Fuente, Andrés Fausto, Ángel Aguirre y David González Zambrano, se proclamaron campeones por desempate, al firmar tarjeta de 56 golpes (15 debajo del par de campo).

Vencieron en el desempate, al foursome integrado por Saad Milán, Arturo Giacomán, Diego Jiménez y Emilio Sánchez, que también registraron la misma cantidad. El tercer puesto fue para el grupo de los hermanos Chaúl García, "La Máquina" Hassan y Antoine, así como de los Valdez Llamas, Chuy y Armando.

En cuanto al Driver de Precisión, fue ganado por Alejandro Ríos Santelices, al dejar la pelota a 10 centímetros de la marca que divide el fairway, en tanto que el de Distancia, correspondió a Javier López Villegas.

Respecto a las O'yes, los ganadores en el hoyo 4 fueron Antonio Garza al dejar la pelota a 1.68 metros de la bandera, seguido de Carlos Núñez (1.78 mts.) y Antonio "Walo" Albores (2.40 mts.) En el 7, Miguel Mery a 1.20 metros y el "Tío" Germán Villaseñor (1.99 mts).

En el 12, Mónica Hoyos se la llevó, al ponerla a 91 centímetros del objetivo, En el hoyo 15, Javier De Nigris a 2 metros con 47 centímetros, Ricardo Pámanes a 2.49 metros y Ángel Aguirre a 2 metros con 50 centímetros.