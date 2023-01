Disfrutan bendición de cascos en Matamoros

En la búsqueda de crear una agradable tradición, los clubes de automovilismo Off Road de Matamoros, Coahuila, llevaron a cabo durante el pasado fin de semana, la quinta edición de su evento de bendición de cascos, a la que invitaron también a pilotos de otras especialidades del deporte – motor de la Comarca Lagunera.

La ceremonia, que se efectuó el pasado domingo 22 de enero, tuvo una nutrida participación de los aficionados del automovilismo, que antes de la bendición cubrieron una ruta a campo traviesa por diversos parajes del municipio matamorense e incluso de Viesca.

En años anteriores, la ruta tenía como punto final la Cueva del Tabaco, pero en esta ocasión todo culminó en el Parque de Beisbol “Horacio Piña”, donde se congregaron para recibir la bendición, además de los pilotos de Off Road, también un numeroso grupo de bikers, que no cubrieron la ruta por brecha, pues sus poderosas motocicletas no están hechas para circular por ese terreno.

De esta manera, los apasionados de la velocidad en sus diferentes facetas y de diferentes partes de la región, tuvieron la oportunidad de convivir y platicar sobre los planes y eventos que tienen para este 2023, en el que se espera mucha actividad. También estuvo presente la Cámara de Comercio de Torreón para iniciar la promoción del Rally Coahuila 1000, que está programado para celebrarse durante el mes de agosto, pero se mencionó que antes, en el mes de mayo, habrá una competencia previa, que se denominará Coahuila 500 y en noviembre será en La Laguna la final del Campeonato Nacional Norte de Ruta Off Road.

Todo culminó con la actuación de diversos grupos musicales y la asistencia del público en general, que pudo disfrutar de forma gratuita y apreciar de cerca vehículos de todo tipo, desde motocicletas, cuatrimotos, razors, jeeps, bochos modificados, hasta camionetas monstruo.