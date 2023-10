Discuten en Cabildo de Lerdo por anuncio partidista de Claudia Sheinbaum

En sesión de Cabildo de este jueves los regidores discutieron a partir de un anuncio partidista realizado por la regidora morenista, Georgina Solorio, quien habló durante la sesión de la cancelación del evento de Claudia Sheinbaum, aspirante del partido Morena, a la Presidencia de México.

La regidora, Georgina Solorio, solicitó previamente el uso de la voz en la sesión de Cabildo número 54 en el rubro de Asuntos Generales: “Agradecerles a todos los lerdenses que nos acompañarían el día de hoy en el evento ‘La Gira de la Esperanza’ de nuestra querida doctora, Claudia Sheinbaum, quien suspendió unos días su gira en solidaridad con los afectados del huracán Otis, en Acapulco, y colaborar desde Ciudad de México con las labores de acopio”.

La regidora no se detuvo ahí y explicó: “Quiero informales que hay perifoneos en ranchos Los Ángeles, en la comunidad Las Isabeles, informando del evento, se canceló, por favor los que nos vean en redes sociales hemos tratado, de ayer en la noche que nos notificaron decirnos del evento entonces de alguna manera el evento se suspendió. Esperemos a través del coordinador de la bancada que nos informe el centro de acopio que va a haber para la recolección y el apoyo para nuestros compañeros de Acapulco”.

Lo anterior molestó a la regidora panista, Salomé Elyd Sáenz, quien lo consideró una falta de respeto al Cabildo y a los ciudadanos pues consideró que sobre la mesa se deben discutir los asuntos sin tintes partidistas y analizarlos como una unidad: “La gente que nos está acompañando son testigos de lo que sucede en este momento. Me parece de muy mal gusto, con todo respeto, regidora Georgina, que estemos hablando aquí de fracciones de partido cuando somos un cuerpo colegiado que estamos viendo todos unidos, como unidad, para ver por el pueblo de Lerdo”.

La regidora panista pidió ver los temas de Morena en otro recinto: “Yo creo que las cuestiones partidistas se ven en su partido y con la gente aparte cuando ustedes los reúnan; pero no es el momento ni el lugar para hablar de partidos y menos hablar que llegue una persona que aspira a ser la presidenta de México cuando nosotros no nos metemos en esas cuestiones, delante de ustedes, por respeto de cada uno de sus colores partidistas. Por respeto a la gente, por favor, yo creo que nos tenemos que abstener a hacer ese tipo de declaraciones y anuncios en este momento y en estos lugares”.

La regidora, Georgina Solorio, mencionó que no sabe cuál fue el motivo de la ofensa para la regidora e incluso repitió las características del evento anunciado en redes sociales y el motivo de la cancelación además de que criticó la falta de un centro de acopio.

“Nuestro partido vamos a abrir un centro de acopio. Aquí el regidor David, infinidad de veces ha elogiado a sus dirigentes priístas y he sido respetuosa, yo le pido a usted que respete así como yo respeto lo que usted participa y por qué no le ha hecho esos señalamientos a los demás compañeros cuando hablan de sus dirigentes de partido. No entiendo”, dijo Solorio.

La regidora Salomé recordó a la morenista que estaba haciendo anuncios partidistas y que no era el lugar ni el momento además de que cuestionó la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que era un fondo, creado en 1996, que tenía como objetivo proporcionar apoyo a los estados y entidades de la administración pública federal en tiempos de catástrofes naturales. Este fondo que en el año 2020, con la justificación de obtener más recursos públicos frente a la crisis derivada de la pandemia y a la disminución de los ingresos del Sector Público, fue eliminado por el Congreso de la Unión a propuesta de la 4T.

“ ¿Dónde está el Fonden? ¿Dónde lo dejaron? Durante muchos años existió ese fondo para ayudar en los desastres naturales cuando se presentaban estas situaciones, ahora no tenemos un solo centavo porque todo se ha ido a donde ustedes digan y yo no les voy a hacer publicidad aquí pero el Fonden era el que debía haber entrado para rescatar esas personas de Acapulco y otros lugares. Yo quisiera que se borre del acta todo lo que ha dicho mi compañera Georgina”

Después de eso el regidor morenista, Gerardo Medrano Mendoza, dijo que el Fonden se retiró por los malos actos de los gobiernos pasados, entre ellos los del presidente Felipe Calderón.

La regidora morenista, Flora Leal, aseguró que aunque no está etiquetado el Fonden hay un fondo de 11 mil millones de pesos para auxiliar a las personas.

La síndica municipal panista, Alina Arlette Rivera Quiñones dijo que es lamentable lo de Guerrero pero recordó a la regidora Georgina que el Cabildo no es recinto para publicitar eventos de su fracción: “Ha mencionado que la ley es estricta y clara, hay que volverla a leer porque este tipo de comentarios, como lo comentó mi compañera de fracción, no es el lugar”.

La regidora Georgina insistió en que no hacía nada indebido y que no tienen derecho a borrar del acta su participación.

“Toda participación queda en acta”, aclaró el secretario del Ayuntamiento, Jesús Eduardo Lara Urby.

La regidora morenista, Violeta Quetzal Jacobo Ramirez, dijo a propósito de alusiones partidistas que en la Comisión de Obras Públicas: “La señora Carmen, habló de que la próxima presidenta y su candidata y se adjudicó el proyecto del bulevar José Santos Valdes y pueden revisar las actas porque hubo una discusión”

Al respecto, el regidor, Juan José Carrillo Aldaba, quien preside la Comisión de Obras Públicas del Cabildo en Lerdo, dijo que tanto “Carmen” como la regidora Violeta se enfrascaron en un debate en esa ocasión y que no puede cerrarles la boca sino solo hacer moción de orden.

“Lo que sucede en comisión es una cosa y lo que sucede en Cabildo es otra”, dijo Lara Urby. Posterior a esta intervención se consideró suficientemente discutido el tema pues pasaron a otro en la lista de Asuntos Generales.