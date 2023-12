Diputados posponen reducción de la jornada laboral a 40 horas hasta marzo de 2024

El pleno de la Cámara de Diputados avaló en votación económica un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para discutir la reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas en el próximo periodo ordinario de sesiones, específicamente en marzo de 2024.

Los coordinadores de los grupos parlamentarios también plantearon crear una comisión de Trabajo en materia de días de descanso laboral para analizar el tema, misma que terminará su labor en marzo del próximo año, por lo que el pleno podría discutir la reducción laboral hasta abril próximo.

Estará conformada por diputados de todos los partidos, integrantes de las organizaciones sindicales y patronales, y por representantes de las secretarías de la Administración Pública Federal, mismos que sesionarán una vez por semana.

Asimismo, deberá impulsar la participación de organizaciones sindicales y patronales, y "allegarse de toda aquella información que permita un mejor análisis y deliberación… y en su caso hacer propuestas específicas mediante reservas conforme a la práctica parlamentaria".

Previo a la votación a mano alzada, la diputada Susana Prieto Terrazas (Morena) se opuso al acuerdo y señaló que el dictamen de la reforma constitucional fue aprobado desde abril de este año, y no había sustento para diferir su discusión y votación hasta el próximo periodo.

Además de que la Jucopo no estableció las condiciones en las que sesionará la Comisión de Trabajo en materia de días de descanso, dijo: "No me parece justo que se ponga a votación un acuerdo que nadie conoce".

Al término de la reunión de trabajo de la Jucopo, el diputado Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano, lamentó que el tema se discuta hasta el próximo periodo, pero dijo que, si con ello se avanza en el tema, está de acuerdo.

"Yo creo que no hay ninguna razón para seguir postergando ese tema. Si con esto de darle un periodo más logra darle la unanimidad, pues vale la pena el esfuerzo, pero no hay ninguna evidencia para seguir, México, con medio siglo de retraso, en términos de la jornada laboral".

Añadió que la postergación de la discusión, tal vez, se dio para no interferir con las negociaciones del gobierno federal para incrementar el salario mínimo; sin embargo, no existe otra razón para postergar dicha reforma constitucional. "Eso de que se van a ir las inversiones, pues ¿a dónde se irían? Si ya en todos lados bajaron, en Brasil son 44 horas, (...) en Estados Unidos son 40, en Canadá son 40. No creo que ese modelo de precariedad sea justo para la clase trabajadora en el país", dijo.