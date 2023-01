Diputado Omar Castañeda presentará dos iniciativas ya como legislador de MC

Este viernes el diputado federal por el Distrito 02, Omar Castañeda González, junto con su suplente, René Galindo y parte de su equipo ofreció una rueda de prensa en conocido restaurante del bulevar Miguel Alemán de Gómez Palacio donde habló sobre las motivaciones para su salida de Morena y sumarse a Movimiento Ciudadano (MC). También habló sobre las nuevas iniciativas que habrá de presentar en la Cámara de Diputados y confirmó que su gestión con apoyos sociales, brigadas y la casa del Pueblo continuarán.

Dijo que ya como legislador de MC presentará una iniciativa de afiliación a personas con discapacidad al Seguro Social que busca resolver la brecha que existe con las personas que viven con discapacidad y que se encuentran entre 29 y 64 años de edad. También otra iniciativa que tiene que ver con que se garanticen los recursos necesarios en los presupuestos estatales y municipales y orientarlos para que se invierta lo suficiente en infraestructura.

“Quiero decirle a la ciudadanía en el Distrito 2 de Durango que mi cambio será positivo porque tendremos mayor espacio y atención de darle seguimiento a las iniciativas y decir con franqueza que las mas de 50 iniciativas presentadas no tuvieron el eco en el grupo parlamentario de Morena porque es complicado poder participar por el número de diputados y acá habrá más agilidad para hacer realidad los cambios legales y normativos que estamos planteando.

Aseguró que las propuestas tendrán el respaldo en la bancada naranja. Dijo que el problema en Morena era el proceso administrativo pues había tardanza debido a que en esa bancada eran 202 diputados y ahora en movimiento naranja son 26 y se estima que podrá haber un seguimiento puntual.

Destacó entre las iniciativas pendientes que presentó anteriormente la de Infonavit mediante la cual se busca proporcionar vivienda a quienes no tienen derecho a una de ellas puesto que se cuenta con cerca de 6 millones de viviendas abandonadas en el país y una demanda de 15 millones de viviendas.

La otra iniciativa presentada prioritaria por Castañeda tiene que ver con que una persona pueda afiliar al IMSS o al ISSSTE a algún pariente que no sea ni su hijo ni sus padres en determinados casos “y surge porque aquí en la laguna conocemos a una persona que se está realizando haciendo cargo de 2 hermanas que tienen discapacidad y ya son adultas y sus padres murieron y él se hace cargo de ellas pero no las puede afiliar al Seguro Social porque no son ni sus hijas ni sus padres entonces este es un tema hasta absurdo por el costo que representa en atención médica y medicamentos y por eso vemos luego muchas personas abandonadas porque quienes quedan a cargo fracturan incluso su estabilidad familiar por el hecho de tratar de ayudar a alguien más”, dijo el diputado.

*¿Y quienes votaron por él?*

“La gente votó por una propuesta que yo presenté y es la propuesta que sigo manteniendo y quienes se han alejado de los principios básicos que yo defendí en Morena son quienes dirigen actualmente a Morena en Durango pero nosotros vamos a seguir buscando la transformación que garantice el estado de bienestar ya que nosotros no cambiamos nuestros ideales no somos camaleónicos en nuestros principios y vamos a seguir impulsando lo que creemos que es correcto y pugnaremos por seguir trayendo más recursos a Durango ya antes lo hicimos”, dijo Castañeda, quien aseguró que por su parte continuarán todos los apoyos y gestiones así como las brigadas y mantendrá su cercanía.

“Durante los años que hemos estado en la función pública hemos sido cercanos a la gente y al territorio y lo vamos a reforzar”, dijo el diputado cuyo registro en la Cámara de Diputados marca que presentó 46 iniciativas en el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año y 14 iniciativas en el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año.