Diputada presentará punto de acuerdo en el Congreso de Durango, en apoyo a las escuelas de Gómez Palacio

En apoyo a las escuelas más vulnerables de Gómez Palacio, la diputada local Ofelia Rentería Delgadillo presentará este miércoles un punto de acuerdo en el Congreso del Estado para solicitar el apoyo a la Secretaría de Educación en la entidad.

“Mañana (miércoles) estaré en el Congreso, voy a presentar un punto de acuerdo sobre las escuelas en Gómez Palacio, el sector educativo está muy abandonado, me han hecho un llamado varias escuelas y me han estado invitando a asistir a cada una de sus necesidades”, dijo la diputada.

Como respuesta a sus solicitudes de ayuda, la legisladora acudió a la escuela primaria Guadalupe Victoria, ubicada en la colonia Santa Rosa, la cual aseguró presenta diversas necesidades.

“Estuve hace 15 días en la escuela Guadalupe Victoria en Santa Rosa, está en extrema pobreza”, aseguró la diputada de extracción morenista.

En el punto de acuerdo hará un llamado a las autoridades educativas para que escuche y atienda las condiciones en los que se encuentran los planteles más necesitados.

“Que no olvide a nuestras escuelas de Gómez Palacio porque hay algunas que están en extrema pobreza y falta todo, los baños no tienen el servicio como tal”, dijo por ejemplo en la Guadalupe Victoria, en donde los niños tienen que vaciar botes de agua en los sanitarios, además no cuentan con aire acondicionado, imaginate con este calor, no tienen muchos servicios, ni agua, entre otras necesidades.

“Por ahí voy a hacerle un llamado para que no nos olvide a La Laguna, al subsecretario Ulises Adame, que nos apoye, yo sé que sí nos va apoyar”.

La idea, dijo, es contar con escuelas que cuenten con lo indispensable para los pequeños estudiantes, “con todo lo que se necesita sobre todo por los niños, yo creo que si vamos a caminar de la mano juntos”.