Dimas le da gran sorpresa a 'abuelita' lagunera

En mayo del año pasado, la abuelita lagunera, María Luisa López Cortés, mejor conocida como "Malicha", se hizo viral luego de que mostrara su energía al sacar los "pasos prohibidos" durante el concierto que ofreció en aquella ocasión Julión Álvarez en la Plaza Mayor con motivo del Día de las Madres.

"Malicha" acaparó espacios, no solo a nivel local, sino también nacional, ya que hasta TV Azteca México le dedicó unos minutos en sus noticieros.

Hace unos días, se conmemoró a Santa Teresita en su parroquia de la Colonia Jacarandas y ahí María Luisa volvió a mostrar sus pasos de baile, acompañada del grupo Alta Demanda. De nueva cuenta, la "abue" llamó la atención por todos lados.

Se sabe que uno de los ritmos favoritos de "Malicha", quien vende tamales los fines de semana por la noche en su domicilio de la calle Azulejos de Jacarandas, es la cumbia lagunera, lo que llegó a oídos de Dimas Maciel.

El líder de Chicos de Barrio preparó una gran sorpresa para "Malicha" y vaya que logró su objetivo.

Este sábado a las 12:00 del día, la abuelita se encontraba sentada en una banca justo afuera de su hogar, junto a una de sus hijas.

Contemplaban el cielo nublado y los árboles que se encuentran en una plaza ubicada sobre la misma calle Azulejos, los cuales la propia "Malicha" plantó y ha visto crecer.

De repente, se escuchó el tema El baile del Gavilán, "Malicha" y su hija volteaban para todos lados y fue así que vieron a Dimas, quien arribó con ellas bailando al compás de la citada melodía.

"Malicha" se emocionó bastante y de inmediato abrazó al cantante.

"'Malicha' vi que usted tiene más energía que yo y que le encanta la cumbia, así que quise venir a saludarla", le dijo Dimas, a lo que ella agradeció el gesto con una tierna sonrisa y una emoción que no podía ocultar.

Dimas charló con María Luisa por bastante tiempo. Él le preguntó sobre su familia y su gusto por el baile.

"A mi me encanta bailar, luego mis hijas me regañan, pero no importa, yo disfruto la vida y voy a durar mucho tiempo más, aunque no sé si me gustaría llegar a los 100 años", contó "Malicha".

La abuelita le comentó a Dimas que él se veía muy bien, "muy joven, cuénteme qué es lo que hace para verse joven".

El cantante, a su vez, le preguntó si no le dolían las rodillas con tanto baile. Ella respondió que no, y que toma bastante omega-3 para espantar, "los achaques".

Mientras se acomodaba una venda que trae en la pierna, López Cortés compartió que nació en Durango, luego se vino a radicar a Gómez Palacio y posteriormente a Torreón.

Como era de esperarse, Dimas y "Malicha" bailaron algunos temas de Chicos de Barrio, reafirmando una vez más la energía que la "abue" tiene.

Antes de irse y luego de atender a varios jóvenes que se acercaron para pedirle la foto del recuerdo, el vocalista de Chicos de Barrio le dio varios regalos a María Luisa, entre ellos, un pastel. "Malicha" le dio su bendición y le deseó lo mejor a Chicos de Barrio y al propio artista.