Digimon está de regreso con película

El día del comienzo llegó. Una nueva aventura para los "Niños elegidos".

Este jueves llega a las salas de cine de La Laguna la nueva película de Digimon, Digimon Adventure 02: The Beginning, la cual se sitúa dos años después de la última entrega cinematográfica de la franquicia The Last Evolution.

La productora japonesa Toei Animation, apuesta por los personajes de la segunda saga del anime original, Digimon Adventure 02, así que tendremos a "Daisuke/Davis Motomiya", "Ken Ichijouji", "Miyako/Yolei Inoue", "Cody/Iori Hida", "T.K./Takeru Takaishi" y "Hikari/Kari Kamiya", como protagonistas una vez más.

Para esta historia titulada como "El inicio", se introduce a un nuevo personaje, "Rui Ohwada", un niño que dice ser la primera persona en tener contacto directo con un digimon, por lo que gran parte de la trama se centrará en él y su monstruo digital, "Ukkomon".

LA NOSTALGIA CONTINÚA

Hace más de 20 años se marcó el final de la aventura de los "Niños elegidos" con el epílogo de Digimon Adventure 02, Toei Animation ha buscado a lo largo de los años explorar más dentro de este universo, en gran parte por el cariño que el público le tiene a los protagonistas originales.

Luego de que Digimon Tri no tuviera un buen recibimiento, los productores intentaron apostar por una nueva historia sin olvidar las bases originales con The Last Evolution, lo cual resultó bastante favorable para la franquicia, y no sólo en ventas, sino a nivel argumental pues la trama de la cinta abre camino al epílogo original.

En su momento, el estreno de Digimon Adventure 02 recibió opiniones divididas, pues aunque no fue del gusto de todos, sobre todo por el cambio de protagonistas, lo cierto es que supo mantener a la franquicia animada para dar pie a otras sagas que, aunque ya no estaban conectadas con la historia original, continuaban tomando ciertas bases que desde el principio cautivaron al público.

El paso del tiempo y la nostalgia, han llevado a los fans de Digimon a encariñarse con los protagonistas, sus digimons y por supuesto las evoluciones que se vieron en esta temporada, destacando especialmente la de "Imperialdramon", la cual se considera como una de las mejores de toda la franquicia.

¿QUÉ ESPERAR?

Más allá de seguir con las aventuras de los "Niños elegidos" y sus ahora vidas adultas, esta nueva cinta ha sido calificada por muchos como la "más oscura y madura" de todas películas de Digimon, en gran parte por la relación entre "Rui" y "Ukkomon".

Por supuesto no todo se centra en "Rui", pues los críticos destacan también la evolución que tuvieron los protagonistas, en especial "Davis", así como la estrecha amistad que formó con su digimon, "Veemon".

Por otro lado, la animación de esta entrega apunta a ser una de las mejores que se han visto en toda la franquicia, siendo bastante fluida y dinámica, en especial en el momento de las evoluciones y las peleas.

A partir de este jueves puedes ser un "Niño elegido" de nuevo disfrutando de Digimon en las diversas salas de cine de la región.