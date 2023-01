Difieren sobre penas contra feminicidas

Difieren diputados priístas del Congreso de Durango sobre las medidas que se deberán de adoptar en contra de los feminicidas en la entidad. Uno propone endurecer las penas y actualizar el Código Penal, mientras que otro pide que se cuente con un mismo Código Penal en el país y sobre todo, revisar la autonomía de la Fiscalía General del Estado.

Lo anterior, al registrarse el primer caso de feminicidio en el año, el de la joven Dayan Favela, de 34 años de edad, quien tras ser reportada como desaparecida en Gómez Palacio, su cuerpo fue encontrado en una comunidad en el municipio de Francisco I. Madero, Coahuila.

Ricardo López Pescador, coordinador de la bancada priísta en el Congreso del Estado, recordó que han sido varias las iniciativas presentadas para reformar el Código Penal de Durango, con miras a endurecer las penas, tras el incremento en los casos de violencia intrafamiliar, así como en los centros de trabajo, educativo y en el sector público.

"Desde luego que vamos a hacer una revisión integral del Código Penal de Durango, como muchas leyes de Durango datan de hace 30 hasta 50 años... otra realidad social, otros problemas, otras situación de convivencia familiar, de convivencia en los centros de trabajo. Hoy vemos que la violencia se ha enseñoreado del espacio público, de los centros de trabajo, de los centros escolares incluso, situaciones como el feminicidio, que no queremos que se vuelva una cotidianidad, hay que combatirlo no solo con leyes, sino también evitando la impunidad", detalló.

Y agregó: "Quien atente de manera ventajosa contra una mujer en razón de género deberá tener una pena severa, y ahí debemos tener una coordinación con el Poder Ejecutivo en la persecución de los delitos, el judicial en la aplicación de las penas y nosotros como legisladores, sí revisaremos nuestro Código Penal", y aclaró que la intención no es igualarlo con el de otro estado, sino que atienda la realidad de Durango.

Por su parte, Luis Enrique Benítez Ojeda, dijo que el endurecer las penas no es la solución.

"No soy partidario de que se incrementen las penas, no es la solución de fondo, como abogado, lo digo como catedrático universitario, lo he escuchado de los expertos, no es la panacea, habrá que revisar cuales son las penas de Coahuila y cuáles son las de Durango pero algo a que debemos aspirar en las cámaras federales, a tener un Código Penal único en el país para que en toda la República sean las mismas penalidades para iguales delitos, y no que en cada estado haya una pena distinta por una misma conducta antisocial".

Además, dijo que uno de los temas que se deben revisar, es la autonomía de la Fiscalía de Justicia del Estado. "Habría que también decir, Durango tiene una fiscalía diferente a la de Coahuila, la de Durango, la fiscalía todavía depende del Poder Ejecutivo, es algo que revisar en el futuro, si las autonomías del ministerio público, han venido a ayudar o han entorpecido la labor para perseguir los delitos".