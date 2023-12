DIF Torreón mantiene llamado a reportar a personas vulnerables para protegerlas del frío

Al momento, los albergues que se acondicionaron para atender a las familias vulnerables por parte del DIF Torreón no han recibido personas que requieran de apoyo, sin embargo, el llamado a la ciudadanía se mantiene, tanto reportando a las personas que requieran de ayuda, así como con entrega de cobijas o ropa abrigadora para su entrega ante el pronóstico de que se vivirá un invierno crudo en la región Laguna.

“Tenemos el conocimiento de que vamos a tener un invierno crudo, entonces le pedimos a toda la ciudadanía, a toda la gente de Torreón, que sea empática con los demás, con la gente vulnerable, con la gente que nos necesita, de brindarles un apoyo, brindarles un abrigo, brindarles una cobija; reportarnos a nosotros para atenderlos”, dijo Selina Bremer, presidenta honoraria del DIF Torreón.

Fue el 24 de noviembre que se dio arranque oficial al Operativo Abrigo, en el que participan diversas dependencias como Tránsito y Vialidad, Seguridad Pública, Desarrollo Social, Instituto de la Mujer, Protección Civil y Bomberos, entre otras.

“Yo creo que somos diferentes dependencias las que estamos atendiendo esto, invitamos a toda la ciudadanía a que nos apoye, nuestros albergues están abiertos, Protección Civil también se suma con nosotros, ellos tienen albergue, nosotros tenemos albergue, entonces vamos a sumarnos todos y hacer equipo con más característico en esta administración para apoyar a quien más lo necesita”.

Ante un posible paso de una gran cantidad de migrantes por Torreón, Bremer anunció que estarán atentos para brindar el apoyo si es necesario.

Cabe recordar que ahora viajan familias enteras con la esperanza de cruzar a Estados Unidos. “Estaremos atentos, también ellos vienen de paso, entonces la orden del alcalde (Román Alberto Cepeda) es que les brindemos un paso seguro, entonces le estaremos atentos para brindar comidas, si es necesario brindar albergues si es necesario en la noche en lo que transitan por aquí”, detalló.

A las personas que se niegan a dejar sus viviendas o su lugar en la calle en donde pasan el tiempo, se les lleva cobijas y café caliente.

“Nosotros no hemos tenido necesidad de albergar a nadie hasta el momento, estamos atentos como les digo ahí pendientes de la calle, hay gente que no quiere moverse de dónde está entonces se les brinda el apoyo,se les da café cobija, hay gente que no acepta que lo llevemos a los albergues pero estamos atentos a las necesidades”.