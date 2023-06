'Dieron pura pena ajena', nueva sección de Venga la Alegría desata fuertes críticas

Una vez más Venga la Alegría se encuentra bajo el escrutinio público y esta vez fue debido a la nueva sección encabezada por Flor Rubio y Laura G.

Desde hace varios días, el matutino de TV Azteca ha sufrido diversos cambios; desde la incorporación de nuevos conductores como; Luz Elena González y Enrique Mayagoitia, hasta cambios de contenido.

Uno de ellos fue la llegada de la sección Escándalo del lavadero, la cual consiste en hablar sobre las polémicas del espectáculo, mientras que un grupo de vecinos (protagonizados por los mismos conductores) se reunían en el área de lavado.

Sin embargo, más que aumentar el éxito del programa, lo único que provocó fue un sin fin de críticas en redes sociales, y es que, mientras que algunos aseguraban que se parecía al programa de Las Lavanderas, otros escribían que era algo “patético”.

"Simplemente PATÉTICO. No entiendo cómo es que meten conductores desangelados, sin carisma ni talento para la conducción. Les encanta fracasar en Azteca", "Tenían buenas secciones y me atrevo a hablar por qué tengo muchos años viendo esto y he visto todos los cambios , pensé que la peor etapa fue con Inés Gómez y Andrea Noli, pero no, definitivamente es esta", "Nada nuevo... Solo dieron mucha pena ajena.... No pensé que pudieran caer más bajo... Pero sorpréndanos y veamos que más bajo pueden caer", fueron uno de los tantos malos comentarios que se podían leer en redes sociales.

Para desgracia del programa, no solo fueron los usuarios quienes arremetieron en contra de esta nueva sección, sino también recibió críticas por parte de Raúl Osorio, exconductor de Venga la Alegría, quien mediante su cuenta de Twitter destacó los malos comentarios que esta sección tuvo.

"No puedo creer que de TODOOOOOS los comentarios no haya UNO positivo y a favor de la sección. Que HORROR!!! Que los EJECUTIVOS Y el señor Ricardo Salinas no leen que pone la gente que ve y quiere Azteca".

Cabe destacar que no es la primera vez que Raúl arremete en contra de los cambios del matutino, ya que hace un par de días hizo lo mismo cuando se dio a conocer la salida de Anette Cuburu.