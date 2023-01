Diego Luna habla en español frente a Hollywood en los Critics Choice Awards

Diego Luna se volvió tendencia en redes sociales tras su aparición en la edición 28 de los Critics Choice Awards, y es que el actor mexicano representó a su país junto a Guillermo del Toro en la prestigiosa ceremonia.

Aunque Luna no ganó el premio de mejor actor, al que estaba nominado por su trabajo en la serie de Disney+, Andor (y que sí se llevó Bob Odenkirk por su trabajo en Better Call Saul) eso no fue impedimento para que Diego se robara la atención de los premios otorgados por la Asociación de Críticos.

El actor subió al escenario para presentar el premio al mejor director, pero llamó la atención que hizo su introducción en español, y es que hay que señalar que la presencia de latinos no era tanta, así que Luna hizo una gran labor representando a todo el talento hispano.

“Buenas noches. Es un placer estar con ustedes, con todos sus gérmenes, se agradece”, fueron parte de las palabras del actor de Star Wars.

También hay que destacar que Diego aprovechó para tomarse una foto con su amigo Guillermo del Toro, quien si ganó el premio de mejor película animada por Pinocho.