Diego de Erice habla de su labor en La Casa de los Famosos México

Diego de Erice tiene un extenso curriculum, pero es su proyecto el que lo hace sonreír, y cómo no, si día a día se vuelve tendencia en redes sociales.

Diego forma parte del equipo de conductores de La Casa de los Famosos, algo que lo llena de dicha, según confesó en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón. “Me siento contento. Es un proyecto que desde que comenzó tiene números muy satisfactorios para todos los que estamos involucrados. Me da alegría el saber que el público lo está recibiendo con cariño”.

Sobre la polémica que se ha dado entre algunos participantes, De Erice mencionó que es normal tratándose de un proyecto en el que tienen que convivir varias personas encerradas durante un largo tiempo.

“En esta casa ya ha pasado muchísimo y aún le queda bastante que dar y nosotros les estamos llevando la información de primera mano al público que nos sintoniza tanto en canal 5 como en Las Estrellas. “Todos ya vivimos lo que es el encierro (Por la pandemia de COVID-19), ya sabemos qué se siente. Ahora llevarlo al extremo con personalidades tan fuertes y donde hay líderes natos y hay también personas que no tienen tanta experiencia en los realitys, pero están sacando la garra; pues está pasando de todo y así se seguirá”.

Para quienes aún no han visto La casa de los famosos, Diego mencionó cuál es su labor en tal emisión.

“Tengo el placer de conducir junto a Galilea las galas de nominación y eliminación que son por Las Estrellas que son los miércoles y los domingos. En cuanto a lunes, martes, jueves y viernes, damos reseñas de qué ha pasado en las pruebas”.

NO LO DESCARTA

Diego no descartó ingresar en una siguiente temporada de La casa de los famosos México si lo llamarán a ser parte de los participantes.

“Siento que no podría. Si me dijeran, ‘Conduces o entras’ me iría por la conducción de nuevo. Ahora, si me hicieran el ofrecimiento, si está de pensarse porque, pues son cuatro millones de pesos y una camioneta lo que ganas”.

Por otro lado, De Erice compartió que 2023, le ha dado gratas satisfacciones.

“Este año ha sido con mucha estrella, me he sentido muy pleno, personalmente y creo que al estar contento y tranquilo conmigo, pues se refleja en mi área laboral; estamos con la telenovela Eternamente amándonos, la serie El Junior y bueno, La casa de los famosos”.

En cuanto a la producción de Silvia Cano, Diego resaltó que laborar al lado de Diana Bracho es un verdadero agasajo. “Poder compartir con Diana, que es una escuela de actuación y de poder humano es gratificante. Anda muy contenta porque recién sacó su libro de poesía”.

Diego De Erice mencionó que pese a tener bastante trabajo, su faceta como actor de teatro sí la ha descuidado. “Quiero planear algo en teatro. La disciplina para el teatro es muy fuerte. Probablemente en septiembre haga una puesta en escena”.

El artista compartió además que, “esta carrera es de resistencia y no de velocidad. Aparte de ser decidido y perseverante, creo que he tenido buena suerte en mi trabajo”.