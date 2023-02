Diego Cocca es el candidato de Alejandro Irarragorri: David Faitelson

“El poder es para ejercerlo”, escribió el periodista deportivo David Faitelson en cuenta de Twitter junto a una fotografía en la que posan Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, y el que sería el próximo entrenador de la Selección Mexicana, Diego Cocca.

Durante el día miércoles, diferentes medios nacionales y periodistas reconocidos en este medio, dieron a conocer que el actual director técnico de los Tigres de la UANL se había metido como un fuerte candidato para tomar el banquillo del Tricolor, poniéndole freno a la llegada de Guillermo Almada.

Por tal motivo, Faitelson compartió un video en el que opina sobre la elección de Cocca, asegurando que, es el estratega argentino el candidato que habría propuesto Irarragorri, ya que anteriormente dirigió a dos de sus equipos; una temporada a Club Santos Laguna en el 2011, y años después al Atlas FC, logrando hacer historia con los Zorros tras ganar dos campeonatos de Primera División de manera consecutiva, torneo Apertura 2021 y el Clausura 2022.

“No me parece una mala elección, tiene los mismos méritos que Guillermo Almada y Miguel Herrera. Lo que me llama la atención es que son jugadores de diferente estilo y forma de ver, de entender el futbol, y eso obviamente lo que me hace pensar es, lo digo desde Rodrigo Ares de Parga y Jaime Ordiales, de alguna manera no saben lo que están buscando. Diego Cocca es un buen entrenador, hizo un gran trabajo con el Atlas, antes había sido campeón en Argentina con el Racing, es un excelente tipo.

Dicen que es el candidato de Alejandro Irarragorri, pero eso no lo veo como un obstáculo para que sea el director técnico de la selección, pero el estilo de Cocca no me gusta tanto, pero es efectivo y logra campeonatos, y quizá es lo que México necesita en este momento. Pienso que deberíamos buscar una apuesta un poquito más atractiva por lo que ha significado en la cancha Guillermo Almada tanto en sus días en Santos como en Pachuca, pero es cuestión de gustos”.

Sin embargo, David Faitelson recalcó que lo más importante en la actualidad de la selección mexicana, es que se haga un trabajo estructurado para que las cosas en el futbol mexicano puedan funcionar.