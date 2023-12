Diego Alonso se siente respaldado por los dirigentes y futbolistas del Sevilla

El entrenador del Sevilla, el uruguayo Diego Alonso, dijo tras la derrota de su equipo en el campo del Lens francés (2-1) en la Liga de Campeones, que le deja fuera también de la Liga Europa, que, pese a la mala marcha del conjunto andaluz desde que ocupó el cargo, se siente "fuerte" y con el "respaldo" de los dirigentes y de los futbolistas.

"Yo solo me pudo ocupar de lo mio, y me siento fuerte y, lo primero, con el respaldo de los futbolistas dentro del cambo. Siempre he sido honesto con los futbolistas. El equipo juega bien y no salen los resultados, pero lo que puedo hacer es seguir trabajado. Estoy entero y con ganas de revertir la situación", relató el uruguayo en la sala de prensa del estadio francés.

Sobre una posible destitución, insistió en que ha hablado tras el partido con "Víctor Orta -director deportivo- y ha transmitido la confianza", y apuntó que también tiene "la confianza de los futbolistas dentro del campo".

"El partido de hoy lo vieron todo, un equipo que dominó desde el primero minuto, lo intentó, aunque a nivel táctico nos falta eficacia. Hemos generado mucho, pero como anteriormente nos costó marcar la diferencia. El supuesto penal fue una acción aislada y creo que la crueldad es absoluta. No hablo de mala suerte y sí que el equipo hizo de todo para ganar el partido, pero la suerte la tenemos que trabajar nosotros de siete de la mañana a siete de la tarde", afirmó.

"Sé de que va el futbol, pero de lo único que me ocupo desde hoy es ganar el partido de Getafe -próximo sábado en Sevilla- y no en una destitución. Me siento fuerte y tengo el respaldo de los directivos y de los futbolistas", reiteró.