Diariamente barre agua del drenaje que se acumula Protección Civil exhorta a no quemar basura Avanza remodelación de Cruz Roja de GP

"Ya no sé si me duele la espalda de tanto barrer, la cabeza porque no soporto el olor o el estómago, porque ya tengo dos meses mala" dijo la señora Esperanza, a quien se le observó barriendo un charco de agua sucia que a diario se forma al exterior de su vivienda, por la calle Treviño; declaró que lo hace para que sus nietos no anden entre el agua apestosa y al igual que ella se enfermen.

El histórico problema se registra en algunas calles de las colonias Viviendas Populares y Barrio Nuevo, del municipio de San Pedro y las vecinas manifiestan que aunque muy seguido han acudido al Sistema Municipal de Aguas (Simas) y a la presidencia para que les resuelva el problema, no les hacen caso; no obstante, hay ocasiones en que mandan a los trabajadores para destapar las alcantarillas, pero el problema persiste prácticamente todo el año y en la lluvia es peor, ya que esos sectores se encuentran en parte baja, por lo que se afirman que ahí desemboca la red sanitaria del centro.

Esperanza externó que tiene dos meses que "no se puede componer del estómago" y que en su ventana coloca una colcha para evitar que se "meta" el mal olor, pero reconoció que no le funciona. También está consciente de que con la escoba no terminará de retirar el agua pestilente, pero dijo que al menos lo logra por algunas horas, ya que empieza a brotar por el alcantarillado mas o menos de las tres de la tarde en adelante.

"Así me verá todos los días, barriendo el agua y mis hijas me dicen que para qué barro, pero aunque sea la quito un ratito, pa' que los niños no anden entre los charcos y no se enfermen. Ya hemos ido al Simas o a la presidencia pero no nos hacen caso".

Añadió que, días previos a la Navidad, se formó la laguna en varias cuadras, pues rodeaba la manzana y colocaron tierra para evitar que el agua siguiera corriendo hacia su cuadra, pero las vecinas que viven en la privada la retiraron para que no se fuera hacia allá, por lo que el agua se estancó donde siempre.

En la esquina se encuentra un sistema de rebombeo, pero las señoras manifestaron que, de acuerdo a lo que les dicen las autoridades, solamente se debe utilizar para el agua de lluvia, pero no se hace nada para solucionar el añejo problema con la red sanitaria.

Tras el incendio de gran magnitud que se registró el jueves en un terreno despoblado, el titular de Protección Civil, Dario Sifuentes Rubio, hizo un enérgico llamado para que se abstengan de quemar basura, ya que presuntamente esa fue la razón por la que ocurrió el incidente.

El siniestro provocó una importante movilización de las distintas corporaciones de rescate, ya que el predio donde se originó se encuentra en el Parque Industrial Las Américas y se observaba aparatosamente, incluso se pensaba que el incendio se había registrado en una de las empresas.

El funcionario mencionó que, se reciben de tres a cuatro llamadas diarias de incendios en terrenos baldíos, debido a la quema de basura, ya que por no esperar a que pase el camión recolector, optan por arrojar los desechos en esos predios, aunque también se han detectado espacios donde las personas cortan mezquites y ahí mismo hacen la quema para producir carbón, por lo que reiteró que la situación puede salirse de control.

Mencionó que también hace unos días se registró otro siniestro, aunque de menor magnitud, atrás del fraccionamiento Mayrán, por la carretera Torreón-San Pedro y al llegar se percataron de que prendieron fuego a un colchón.

El funcionario reiteró el llamado para que se abstengan de prender fuego a los desechos, ya que dijo que sobre todo en las comunidades rurales es una practica muy común, pero repitió que, al hacerlo no sólo contaminan el ambiente, sino que pueden provocar un problema mayor, ya que hay que considerar que por esa zona pasan los ductos de Pemex.

"Las personas prenden fuego a los residuos en lugares donde creen que no hay peligro, pero en ocasiones se sale de control y se extiende, por lo que podrían provocar un accidente, ya que hay áreas donde se encuentra la red de ductos de Pemex y algunos son utilizados para trasladar gas natural y esto puede provocar una catástrofe", reiteró.

Después de diez años y con una inversión inicial de diez millones de pesos, la Cruz Roja de Gómez Palacio fue sometida a una remodelación en sus instalaciones por lo que mejorará la calidad del servicio que se brinda diariamente a personas o comunidades afectadas por situaciones de emergencia, problemáticas de salud, enfermedades y lesiones por accidentes. Además de esta ciudad, también ofrecen servicio a Lerdo, Ceballos, Kilómetro 120 y Cuencamé.

Javier Arredondo Treviño, coordinador administrativo de la benemérita institución, informó que en una primera etapa que lleva un avance del 95 %, se remodelaron seis habitaciones y se construyó una más para el área de hospitalización. Además, se adquirió un Arco en C para utilizarlo en procedimientos quirúrgicos, se modernizó el laboratorio y se compraron seis equipos para dicha área a fin de ampliar la oferta de análisis clínicos.

En una segunda etapa se reubicará el área de Socorristas, de la calle Ciprés Pereyra a la calle Jesús Flores. Será un espacio techado y se acondicionarán dormitorios así como el sitio donde se ubicarán las ambulancias. En la tercera y última etapa se espera la adquisición de un tomógrafo, un dispositivo médico de alta tecnología que es utilizado en el campo de la radiología.

Arredondo comentó que los diez millones de pesos los obtuvieron gracias a la participación de la iniciativa privada, de rifas entre amigos, de las aportaciones de la sociedad civil y de las contribuciones que se hacen a través del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) y del replaqueo del gobierno del estado. Agregó que es probable que se requieran otros cinco millones de pesos por lo que harán las gestiones pertinentes.

En la actualidad la Cruz Roja Mexicana de Gómez Palacio ofrece consulta general, consulta de especialidades, rayos X, ultrasonido, laboratorio de análisis clínicos, clínica dental, rehabilitación física, quirófano y urgencias. Tiene una plantilla de 100 personas, entre médicos, administrativos, enfermeros y socorristas y se espera que a raíz de la remodelación, se incremente el número de trabajadores a 110.