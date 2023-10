Diagnostican a 11 hombres con cáncer de mama

Pertenecer al género femenino es el principal factor de riesgo en el caso del cáncer de mama. Sin embargo, autoridades de salud indican que por cada 150 mujeres diagnosticadas con esta enfermedad, un hombre puede padecerlo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente entre el 0,5% y el 1% de los casos de cáncer de mama afectan a varones y el tratamiento sigue los mismos principios que los que se aplican a las mujeres .

En Coahuila, de enero al 7 de octubre de 2023, se han diagnosticado a siete hombres con tumores malignos de la mama. En el mismo periodo pero del año pasado, fueron 11 casos positivos y en 2021, se notificaron a siete personas del sexo masculino con cáncer de mama.

En el vecino estado de Durango, las instituciones de salud han diagnosticado en este 2023 a cuatro varones con tumores malignos de la mama; de enero al 8 de octubre de 2022 fueron cuatro casos y en el mismo periodo pero de 2021, la cifra de casos de cáncer de mama fue similar. A nivel nacional, en 2023, van 495 casos de cáncer de mama en hombres contra 322 que se detectaron de enero a octubre de 2022. En el mismo periodo pero del año antepasado, 241 hombres recibieron el diagnóstico de cáncer de mama en hospitales de especialidades del país. Estos registros son públicos y fueron difundidos por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) en el rubro de casos por entidad federativa de Displasias y Neoplasias.

Jorge Haro, doctor investigador del Centro de Investigación Biomédica, adscrito al departamento de Genética y Medicina Molecular de la UAdeC Unidad Torreón, dijo que en el caso de los varones, el cáncer de mama es sumamente agresivo por lo que es importante la autoexploración y acudir a revisión médica.

"Casi siempre, la mayoría de los casos que son muy poquitos en el país, están asociados a los genes BRCA, es un tipo de cáncer heredable. Es un tipo de cáncer que no es por un tratamiento hormonal, que no es por la menarca, que no es por fumar o tomar sino por una carga genética muy mala, muy agresiva", explicó. Comentó que si los varones tienen antecedentes familiares de cáncer a edades tempranas, deben estar en chequeo médico constante, cada seis meses. El doctor investigador señaló que generalmente los tumores detectados en hombres no son hormonodependientes. "Generalmente no dependen ni de progesterona ni de estrógeno, son tumores triple negativo y casi todo el tratamiento recae en cirugía. En las mujeres, la mayoría de los tumores son luminal A que es un tipo de tumor dependiente de hormonas", apuntó.

El Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos explica que los factores de riesgo para el cáncer de mama en los hombres son los siguientes: Recibir tratamiento con radioterapia dirigida a la mama o el tórax, presentar una enfermedad relacionada con concentraciones altas de estrógeno en el cuerpo, como cirrosis (enfermedad del hígado) o síndrome de Klinefelter (trastorno genético), tener una o más parientes mujeres que tuvieron cáncer de mama y presentar mutaciones (cambios) en genes como el BRCA2.

Algunos síntomas son: masa o engrosamiento en la mama o cerca de esta, o en el área de la axila; cambio en el tamaño o la forma de la mama; hoyuelos o arrugas en la piel de la mama; un pezón que se hunde hacia adentro de la mama y líquido que sale del pezón; en especial, si tiene sangre. También piel con escamas, roja o hinchada en la mama, el pezón o la aréola (área oscura de piel que rodea el pezón) así como hoyuelos en la mama que se parecen a la cáscara de naranja (piel de naranja).

Entre las pruebas para examinar las mamas de los varones está un examen físico, examen clínico de la mama, ultrasonido, mamografía y biopsia, entre otros.