Diablos Rojos y Mariachis de Guadalajara protagonizan pelea en el Estadio Alfredo Harp Helú

La Liga Mexicana de Beisbol fue testigo de una batalla campal. Y es que, durante el juego entre los Diablos Rojos del México y los Mariachis de Guadalajara, ambos equipos protagonizaron una pelea en el Estadio Alfredo Harp Helú.

El problema empezó porque Daniel Ponce de León, lanzador de los Diablos Rojos, inició una discusión con el campocorto de los Mariachis, José Guadalupe Chávez. ¿La razón? Chávez le pidió al pitcher que lanzara por el centro del plato.

Varios jugadores intentaron "calmar las aguas" para que el conflicto no escalara. Sin embargo, la situación no terminó ahí. Pese a que el umpire, Pedro Tun, advirtió a los beisbolistas que "no toleraría" otro pleito, no le hicieron caso.

Después de que Ponce de León ponchara a Chávez, empezó a celebrar al punto en el que causó la molestia del bateador Oswaldo Arcia, quien arremetió contra los Diablos Rojos. Segundos después, empezó un enfrentamiento a golpes entre ambos equipos.

Al final, la lluvia terminó por separar el conflicto y posponer el encuentro.

¿En qué terminó el duelo entre los Diablos Rojos del México y los Mariachis de Guadalajara?

Después de posponerse por la lluvia, los Diablos Rojos se impusieron 5-2 a los Mariachis de Guadalajara.