Detienen a profesor por violación a alumna en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca

Un profesor de filosofía de una secundaria privada de Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec, fue detenido por su probable participación en los delitos de abuso sexual y violación, en contra de una adolescente que en el momento de los hechos era su alumna y cuya identidad se reserva por ley.

Fueron Agentes Estatales de Investigación, adscritos a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, quienes dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del docente identificado como E. E. C. C., quien es profesor del Instituto pedagógico Jerome Bruner, ubicado en esta ciudad.

La detención se llevó a cabo en Juchitán y luego de que su defensa solicitó la ampliación de término constitucional, el 10 de enero pasado se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso, misma que concluyó hasta las 6:00 de la mañana de este miércoles 11; no obstante, pese a las pruebas presentadas, un juez determinó únicamente vincularlo a proceso por el delito de abuso sexual.

Tras darse a conocer que el profesor sólo enfrentará proceso por abuso sexual, la organización Grupo de Mujeres 8 de Marzo A. C., condenó dicha decisión y anunció que "apelará debido a que la condena que tendrá está persona resulta mínima por el grave daño provocado a la menor". La organización civil feminista informó que seguirá acompañando el proceso y a la víctima y que impugnarán la resolución del juez "por no juzgar con perspectiva de género como lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al no vincular al agresor por el delito de Violación Agravada". Según el grupo de mujeres, el juez consideró "que empujar a la niña y quitarle a la fuerza la ropa, no es violencia".

Ante ello exigieron que "se sentencie con todo el peso de la ley a este generador de violencia", quien, afirmaron, pretendía huir a la capital del país cuando fue detenido por la autoridad ministerial.