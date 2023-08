Detienen a modelo de OnlyFans en aeropuerto; no la dejaron subir al avión por usar un cosplay 'revelador'

En horas recientes ha trascendido el caso de una modelo de OnlyFans que fue detenida en un aeropuerto de Brasil, luego de que no le permitieran subir al avión debido a que vestía un cosplay 'revelador'.

Se trata de Kine-chan, como es conocida en redes, una cosplayer y modelo de OnlyFans brasileña que, de acuerdo a sus publicaciones, pretendía tomar un vuelo en el aeropuerto de Navegantes para dirigirse a un evento, sin embargo, personal del aeropuerto no le permitió abordar el avión debido a que consideraron que su atuendo era demasiado 'revelador'.

Y es que Kine-chan estaba usando el cosplay del personaje de 'Rebecca' del anime Cyberpunk: Edgerunners, el cual consta de un top y una pantaleta, además de una chaqueta y una peluca de coletas verdes.

Según contó la 'cosplayer', se dirigía a un evento y debido a que no tendría tiempo para cambiarse, decidió llevarse el traje puesto desde el avión para no perder tiempo, pero no contó con que el personal de la aerolínea no le permitiría el acceso.

"¡Una situación muy molesta sucedió este fin de semana! Traté de abordar en el aeropuerto de Navegantes disfrazado de Rebecca para un evento. Ya sabía que podía llegar tarde, así que me vestí para no perder tiempo y poder ir directo. Pero me dijeron que fuera a casa y me cambiara de ropa porque lo que estaba usando no era “apropiado”", contó Kine desde su perfil en Instagram.

Por supuesto, lo sucedido no tardó en hacer eco en redes, dividiendo opiniones entre internautas respecto al atuendo de la 'cosplayer' y si era apropiado para subir o no al avión.