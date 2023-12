Detalles del primer adelanto de House of the Dragon temporada 2

Este sábado se reveló el primer adelanto de la segunda entrega de House of the Dragon, tal y como se podría esperar de la precuela de Game of Thrones, estuvo cargado de emoción, “fuego y sangre”.

La primera temporada concluyó con “Daemon Targaryen” (Matt Smith), dándole la noticia de la muerte de Luke a “Rhaenyra” (Emma D’Arcy) y este primer adelanto comienza con los personajes principales preparándose para la guerra a su modo.

“Rhaenyra” de luto por su hijo, “Aegon” asumiendo el control de King’s Landing y “Daemon” armándose para la batalla. Sin embargo, el adelanto también contiene imágenes de momentos que serán importantes para la siguiente temporada.

El adelanto también presenta por primera vez el campo de batalla y los campamentos militares en donde las banderas de la casa Hightower son las más reconocibles.

A diferencia de las primeras batallas en Game of Thrones, en esta precuela los dragones serán un elemento que estará en el campo de batalla desde el principio y es posible ver a “Moon Dancer”, “Syrax” y “Vhagar”.

Algunos de los escenarios también se mudan más al norte, pues es posible ver bosques con nieve y por un breve momento a “Daemon” que tiene de fondo un árbol de arciano, usado casi en su totalidad en el Norte para rezar a los Antiguos Dioses.

El lado de los Verdes también sufrirá en esta temporada, pues se puede ver a la reina “Alicent” correr por las calles de King’s Landing y a la princesa (ahora reina consorte) “Helaena” siendo amenazada; para los que han leído el libro Danza de Dragones, saben que ese momento marca uno de los principales crímenes de “Rhaenyra” y “Daemon” en la guerra.

La segunda temporada de House of the Dragon tendrá su estreno a principios del verano del 2024.

