Destapan las peores series y películas del 2023

Aunque en el año 2023 surgieron grandes estrenos tanto el cine, la televisión y el “streaming”, hay ejemplos como los de The Last of Us o las últimas temporadas de Succession y The Crown, que han sido muy aplaudidas, en el cine lo han hecho filmes como Barbie y Oppenheimer; sin embargo, el año no ha estado exento de malos contenidos que han sido igual de destrozados por la crítica y el público.

Plataformas como Rotten Tomatoes o IMDBD y sitios como Entertainment Weekly y TV Line han dado a conocer cuáles fueron los contenidos peores calificados.

Estos son algunos de los que recibieron las peores críticas y respuestas.

PEORES CINCO SERIES DEL 2023

The Idol (HBO)

La serie, que prometía ser todo un fenómeno, terminó por convertirse en uno de los mayores fracasos del año, y es que a pesar de tener un elenco lleno de estrellas como Abel Tesfaye ‘The Weeknd’, Troye Sivan, Lily-Rose Depp y Jennie de Blackpink, su historia y escenas sexuales, así como algunas actuaciones cuestionables no convencieron a la crítica. Cabe señalar que el drama tiene detrás a Sam Levinson, el mismo genio de Euphoria.

La serie recibió un 19% de aprovación en Rotten Tomatoes.

Secret Invasion (Disney+)

Secret Invasion no solamente pasó desapercibida, sino que además no fue del todo bien recibida por los críticos con solamente 53% de aprobación en Rotten Tomatoes. La serie contaba con un gran elenco como Samuel L. Jackson, Olivia Colman y Emilia Clarke, pero parece que la fórmula de Marvel Studios está en sus últimos días.

Fubar (Netflix)

Otra serie que tampoco gustó y casi nadie vio es Fubar protagonizada por Arnold Schwarzenegger. La historia presenta a un agente de la CIA a punto de jubilarse, pero pronto descubre un secreto familiar, por lo que se ve obligado a regresar.

La serie tiene un 51% de aprobación en Rotten Tomatoes.

Citadel (Prime Video)

Aunque Citadel sí fue todo un éxito en Prime Video, las críticas fueron negativas, acumulando solamente un 50% de aprobación de Rotten Tomatoes.

Esta serie cuenta con un elenco liderado por Priyanka Chopra y Richard Madden, en donde dan vida a dos espías que se embarcan una misión para detener a un sindicato oscuro. Se espera pronto una segunda temporada.

Velma (HBO)

La serie animada de Velma de HBO tampoco gustó, pues solamente tuvo un 39% de aprobación de la crítica y una puntuación del 7% del público.

Esta historia animada para adultos presenta el origen de la detective y miembro de la pandilla Mystery Inc.

PEORES CINCO PELÍCULAS DEL 2023

Ghosted

La película protagonizada por Ana de Armas y Chris Evans fue un total fracaso comercial y crítico, pues la cinta no logró convencer, obteniendo solamente un 25% de aprobación de la crítica.

Es una historia que mezcla la comedia y la acción.

Winnie the Pooh: Miel y Sangre

Una película de terror con los personajes de Disney, de Winnie the Pooh podría sonar como una idea creativa, aunque el resultado fue tan malo que solamente obtuvo un 3% de aprobación de la crítica.

Murder Mistery 2

La secuela de Murder Mistery de Netflix con Adam Sandler y Jennifer Aniston también fue considerada por IMDB como una de las peores del año tras obtener una puntuación de 44.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Una película bastante cuestionada por los fans de Marvel, principalmente por sus efectos especiales. La cinta se aleja de la calidad del estudio, pues solamente obtuvo 46% de puntuación.

The Flash

Considerado ya como uno de los mayores fracasos en la historia del cine en taquilla, sumando grandes pérdidas para Warner, la cinta protagonizada por Ezra Miller no logró convencer a los críticos, ya que solamente obtuvo un 46% de aprobación, aunque, por el contrario, la audiencia le dio un 85%.