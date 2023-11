Bárbara Islas sigue sin creerse su beso con Katy Perry

A raíz de la muerte de su madre ocurrida el año pasado, Bárbara Islas vio la muerte de otra manera.

“Después de perder a mi mamá, le perdí el miedo a todo. Le tenía miedo a perder a un ser querido, más que me lleve a mí la muerte. Ahora, la muerte la veo diferente, la veo como una transición, como un camino a otra parte. Yo ya le perdí el miedo a la muerte”, dijo la actriz y conductora.

Islas charló con El Siglo de Torreón a propósito del Desfile Internacional de Día de Muertos, que será proyecto por el Canal las Estrellas, de Televisa a las 15:00 horas y en el que ella será una de las conductoras principales.

“Estoy contenta. Por primer año voy a estar en esta festividad este sábado totalmente en vivo. Amo esta tradición. En este desfile vamos a encontrar cosas increíbles, carros alegóricos, comparsas, música, comida. La cultura mexicana está muy nutrida”, dijo.

La conductora de Cuéntamelo ya!, se sintió orgullosa de que este desfile sea también motivo de que muchas personas de otros países visiten la República Mexicana.

“Eso es impresionante. Tuve la oportunidad de ir, no para trabajar, sino para disfrutarlo, y me impacté al ver la cantidad de gente que viene de todo México y de otros países a presenciar el desfile. El turismo se incrementa”.

Algo que de igual manera admira Islas es cómo se preparan las personas que participan en el desfile, con meses de anticipación, para ofrecer un evento lleno de color, calidad y tradición.

“Tuve la oportunidad de platicar con algunas personas y me decían que empezaban a preparar el desfile con tres meses y medio de anticipación. Me parece increíble que sigamos fomentando nuestras fechas importantes y recordar a los que ya se adelantaron”.

Para conducir el evento, Bárbara se ha alistado muy bien y ha estudiado a fondo los significados de cada detalle de la celebración del Día de Muertos.

“Por ejemplo, la flor de cempasúchil tiene que ver con una historia de amor. Era una pareja, él muere, ella no puede con su muerte, entonces pide estar cerca de él, así que los dioses le conceden ser una flor muy bella amarilla y el hombre llega en forma de colibrí y así se vuelve a encontrar la pareja”.

Bárbara reveló que no estará sola en la conducción del desfile de este año.

“Estarán mis compañeras de Cuéntamelo ya!, además Carmen Muñoz, Carlos Arena, Karla Gómez. Nos van a dividir para que podamos abarcar varios puntos del desfile”.

Por otro lado, Islas compartió que este año ha sido muy buena para ella en cuestión laboral.

“Hice un programa de comedia con Alexis Núñez, empiezo novela este 7 de noviembre con Salvador Mejía y voy a conducir los Grammy Latinos el 17 de noviembre.

“Estos años se han dado muchos frutos, así que estoy bien contenta por lo que me ha ocurrido y voy a seguir dando siempre lo mejor de mí”. Desde que entró a este medio, Islas sabía bien que rendirse no es ni será una opción, es por eso que ha trabajado al máximo.

“Mi abuelo me decía, ‘La constancia todo lo alcanza’, así que hay que ser perseverante y constante”.

Hace unos días, Katy Perry ofreció un concierto en Televisa con motivo del anuncio de los programas y ofertas que presentará la televisora en 2024. Ahí, Bárbara conoció a Katy y hasta un beso le dio la cantante a la mexicana.

“Aún no me la creo. Les confieso que dos semanas estuve insoportable. Katy es de mis artistas favoritas, me sé todas sus canciones y hasta me dedicó una rola. Me gustó mucho cómo la gente me apoyó en redes por esta experiencia”.