Despiden con aplausos a Benjamín Gamond, familia decidió donar sus órganos

La familia de Benjamín Gamond, joven argentino que falleció como consecuencia de una agresión con un machete, decidió donar sus órganos con fines de trasplante; la procuración fue realizada este martes en el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga", en la Ciudad de México.

"Así te despedimos hermanito del alma, como un héroe", escribió su hermano Facundo Gamond en un video que compartió en sus redes sociales, donde se ve el trayecto, en medio de aplausos del personal médico, del cuerpo de Benjamín en una camilla hacia el quirófano para realizar la extracción.

De acuerdo a los familiares, los especialistas esperan beneficiar al menos a 50 personas a través de un trasplante con alguno de los órganos procurados.

El atacante y presunto culpable fue identificado como Cruz Irving 'N' de 21 años

El pasado 12 de mayo, Benjamín Gamond, de 23 años y originario de la Provincia de Córdoba, Argentina, fue atacado sin causa aparente, en Lagunas de Chacahua, Oaxaca.

El joven falleció debido a la gravedad de las lesiones, una en la cabeza que dejó expuesta una parte de la masa encefálica, y el tiempo que tardaron en trasladarlo a una unidad médica de segundo nivel para brindarle una atención adecuada.

Según testigos, Cruz Irving, de 21 años, agredió al joven argentino de forma imprevista, y actualmente se encuentra en prisión preventiva, bajo el cargo de homicidio calificado.

Benjamín Gamond habría discutido previamente con su agresor

De acuerdo con el presidente municipal de Villa de Tututepec, Oaxaca, Jesuhandy Conde Gómez, antes del ataque "hubo un par de discusiones entre los jóvenes, según los testigos, pero no para lo que terminó ocurriendo".

Esto porque según Fernanda González, madre de uno de los jóvenes atacados en Chacahua, habían conocido en una lancha al atacante, quien les dijo que "era de ahí y que cualquier cosa que necesitaran saber iba a andar por la costa".

Será este miércoles cuando se defina su situación jurídica

También narra que cuando fueron a comer lo encontraron, por lo que Gamond se acercó para preguntarle si sabía dónde comprar tablas de surf. "El tipo los miró como si no los conociera, como sacado; entonces 'Benja' se fue y les dijo a los chicos 'Me habló raro, como si no me conociera'".

Agrega que más tarde, cuando terminaban de almorzar en un kiosco de la playa, el agresor "salió corriendo de la nada como loco y lo atacó con el machete en la cara y la cabeza a Gamond y lo único que le dijo fue '¡a vos te mandaron, a vos te mandaron!'".