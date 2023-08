Desmienten a prima de Luis Miguel que asegura que Marcela Basteri está viva

Ahora que Luis Miguel se encuentra en Argentina a poco de ofrecer los últimos conciertos de su gira para dar paso a su visita a Chile, la prensa argentina no ha dejado de especular acerca de la vida del cantante pues, no conforme con sugerir que la persona que está presentándose en los recitales no es el "Sol" sino un doble, ahora alienta las versiones que aseguran que la madre de Luismi, Marcela Basteri, sigue con vida, pues una prima de él así lo ha declarado, sin embargo, hay pruebas de que demostrarían que se trata de una mentira publicitaria.

De acuerdo con algunas obras biográficas del "Sol" así como se plantea en su bioserie, en 1985, su madre no pudo lidiar más con el comportamiento de Luisito Rey, quien llevaba una vida de excesos, de la misma manera que le fue infiel a su esposa por más de una ocasión, por lo que, al año siguiente, tomó la decisión de abandonar México, junto en la época que Luis Miguel estaba ganado reconocimiento como artista juvenil, y viajó a Italia, región donde contaba con el recibimiento de parte de su familia pues, cabe recordar que, pese a que era argentina tenía raíces italianas.

Y aunque, al llegar a Massa, una región ubicada en la Toscana italiana, Marcela se comunicó a México en algunas ocasiones, fue cuestión de meses para que dejaran de saber de ella, tanto su familia en nuestro país como los familiares que la habían alojado en Europa. Desde ese momento, la mujer fue señalada como desaparecida y no volvió a saberse más de ella, si no sólo a través de rumores y especulaciones acerca de su paradero.

La controversia alrededor de este tema sigue imperando, pese a que ya han pasado 37 años desde su desaparición, pues han sido algunos familiares de Marcela quienes han alimentado las versiones que aseguran que sigue viva.

Una de ellas es Lorena Torres, prima de Luis Miguel, la cual acaba de declarar para un programa argentino que su tía vive, sólo que tuvo que cambiar de identidad luego de que escapase del hostigamiento de un grupo de narcotraficantes españoles, o así lo relató en una entrevista que "Venga la alegría" retomó esta mañana, asegurando que, por esta situación, Marcela tuvo que adoptar la identidad de Honorina Montes, la mujer que vivía en la indigencia y que, hace unos años, fue captada por diferentes medios cuando deambulaba en las calles de Buenos Aires.

"Está viva" dijo Torres y aclaró que Marcela es prima hermana de su padre. Además, habló del estado de salud de la supuesta madre de Luis Miguel: "Tiene un problema serio en su habla".

También destacó que ella la visita con frecuencia, sin embargo, su tía no le gusta tocar el tema de sus hijos, pero aseguró que es porque es una situación que le causa tristeza y no porque se haya olvidado de ellos. "Sí, con muchísima tristeza, no conversamos muchos sobre sus hijos. La realidad es que, cuando yo la visito, converso de lo que ella tiene ganas de conversar, de sus hijos muy poco es lo que habla".

Y aunque Lorena aseguró que no tiene modo de comprobar que el ADN de Honorina es compatible al de los Basteri, destacó que si cree en que se trata de su tía es porque habla de situaciones que sólo una o un integrante de la familia conocería.

Sin embargo, esta tarde "Ventaneando" revivió una investigación que realizó el 2018, en la que uno de sus corresponsales acudió a las instalaciones del Hospital Psiquiátrico Braulio Aurelio Moyano, oportunidad en la que consultaron a la directora del centro, la doctora María Norma Claudia Vento, quien compartió con ellos el expediente de Honorina Montes, descartando que se tratase de Basteri, pues afirmó que la paciente estaba registrada con la ciudadanía asturiana.

"No se trata de la madre de (Luis Miguel) ... es una ciudadana española; el Ministerio de la ciudad de Buenos Aires aseguró que no es la señora Basteri", determinó.