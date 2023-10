Desde Thalía a Michelle Salas, la historia detrás de los vestidos de novia inolvidables de las famosas

La boda de Michelle Salas marcó un antes y un después en la cobertura de bodas de celebridades, el evento se mantuvo en total discreción, aunque eso no ha evitado que salgan a la luz algunos detalles, como la presencia de su padre, el cantante Luis Miguel.

Sin embargo, algo que destacó en la boda de la hija de Stephanie Salas con el empresario Danilo Díaz, además de que se llevó a cabo en Italia, en la Toscana, fue la propia Michelle, pues la modelo y empresaria lució tres vestidos de Dolce & Gabbana, llamando la atención de la prensa internacional, y no solo eso, pues protagonizó una edición de la revista Vogue.

La empresaria vivió uno de los momentos más importantes de su vida rodeada de alta moda, pues su vestido fue hecho a la medida, además de que le hicieron su propio perfume y la joyería estuvo a cargo de Tiffany & Co.

Michelle confesó que estuvo haciendo pruebas de maquillaje durante tres meses: "Nos quisimos enfocar mucho en piel, o sea, que fuera un make up como muy natural", señala.

El estilista de Michelle reveló que la elección del peinado fue debido a que es parte de la imagen de la bisnieta de Silvia Pinal; todo estaba muy claro, querían algo natural.

Lo que sin duda alguna iba a destacar en el “look” de novia de Michelle era su vestido, pues estaba lleno de detalles.

Francamaria, la jefa del Taller de Dolce & Gabbana, reveló que la inspiración para el vestido de Michelle nació de “el estilo victoriano”.

“Ella es una de las personas más radiantes que he conocido, por dentro y por fuera. Así que estoy emocionada por ella porque soy parte de esto”, apuntó.

En retrospectiva, las bodas de las famosas son un evento canónico en el mundo del entretenimiento, ya sean actrices, cantantes, influencers o miembros de la realeza, la idea de una boda de cuento de hadas forman parte de los deseos de la sociedad, los cuales en muchas ocasiones pueden vivirse a través de las historias que aparecen en pantalla.

Muchas bodas han protagonizado portadas de revista, como la de Hilary Duff en el 2010 con Mike Comrie, aunque luego de su divorcio en el 2015, volvió a casarse en el año 2019 con el músico Mathew Koma, ambas celebraciones fueron emblemáticas.

Aunque hay otras bodas que han protagonizado transmisiones de televisión con cobertura internacional, como la boda de la princesa Diana y su icónico vestido diseñado por el dúo Elizabeth y David Emmanuel.

Hablando de bodas de cuento de hada, la unión nupcial de la cantante mexicana Thalía y el productor Tommy Mottola, sigue siendo la boda más icónica que ha ocurrido en México. Todo lo que ocurrió alrededor de la celebración dio mucho de que hablar, desde los invitados entre los que había estrellas como el “rey del pop” Michael Jackson y la propia Jennifer Lopez, así como estrellas mexicanas de la música y la televisión como fue el caso de Yuri y de Itatí Cantoral.

La boda se llevó a cabo en la Iglesia de San Patricio, en Nueva York, en una noche llena de glamour, el 2 de diciembre del año 2000.

El evento fue histórico para la televisión mexicana, pues la “reina de las telenovelas” llegaba al altar en una celebración digna de la realeza.

Sin embargo, el gran protagonista de la boda de Thalía fue su vestido, el cual costó cerca de 300 mil dólares y fue realizado por el diseñador mexicano Mitzy, quien trabajó durante los años con la cantante haciendo la mayoría de sus vestuarios.

En una entrevista con la revista Vogue, Thalía contó que:

“Ese vestido era un sueño para mí desde hace muchos años, yo quería un vestido gigantesco. La cola, creo que, no sé si eran 20 metros o más, todo bordado, a mano. Era enorme”, dijo.

“Estaba bordado en perlas y swarovski, se me iba atorando en la alfombra de las escaleras, ya de donde nos íbamos a casar, el altar. Estaba luchando para llegar a casarme, como que el vestido no me estaba dejando, llegar a casarme, pero lo logramos”, dijo.

De acuerdo a información de Vogue, el vestido tuvo 17 metros de dimensiones y pesó 170 kilos, entre los materiales estaban la seda, cristales y perlas. Sirvió de inspiración los trajes de la Casa de Habsburgo.

La publicación señala que fue confeccionado con hilos de plata y pedrería austríaca.

Cabe señalar que en un principio la decisión del vestido desató polémica, pues Tommy Motolla quería que Thalía usara un vestido Dior o Armani, pero ante la insistencia de la intérprete de Amor a la mexicana, optó por trabajar con su amigo de años, Mitzi.

La historia de amor entre Victoria y David Beckham ha dado mucho de que hablar, tanto por ser duradera y los rumores que giran en torno a ella. El tema ha sido puesto sobre la mesa en el documental de Netflix, Beckham, pues se dice que ocurrió una infidelidad de parte del futbolista.

Sin embargo, a pesar de las adversidades, 24 años después, siguen juntos.

Su boda se llevó a cabo el 4 de julio de 1999 en el castillo de Luttrelstown, cerca de Dublín.

Para el momento de la boda, ya había nacido su hijo mayor, Brooklyn, quien tenía solamente 4 meses.

El vestido de Victoria fue de la diseñadora favorita de la exSpice Girl, Vera Wang, el cual se caracterizó por no ser por completo blanco, sino que era color champagne y según los reportes, realizarlo fue muy complicado.

En especial, los detalles que se llevaron a cabo en el corsé que realizó el modisto Mr. Pearl, llamaron la atención, el cual estaba hecho especialmente para afinar la mucho más la cintura de Victoria.

Cabe señalar que la boda y el diseño del vestido tuvieron que ser pospuestos, pues Victoria quedó embarazada de Brooklyn Beckham, sería meses después que Victoria llegaría al altar.

Por otro lado, para la fiesta, Victoria y David optaron por vestir de morado, haciendo un llamativo “look” para su unión.

El año pasado, en el mes de abril, se llevó a cabo la boda de Brooklyn, quien ahora ya es un joven de 24 años de edad dedicado a la cocina y el modelaje, contrajo matrimonio con la actriz y modelo Nicola Peltz de 28 años.

La boda de Nicola y Brooklyn dio mucho de que hablar, pues se dice que ocurrió un drama familiar luego de que Nicola Peltz se negó a usar un vestido diseñado por Victoria Beckham, quien desde su salida de las Spice Girls se ha dedicado al mundo de la moda. Según señalaron diversos medios, Victoria no tuvo el vestido a tiempo, por lo que Nicola se vio orillada a usar otro diseñador.

Al final, el vestido de Peltz fue de la casa de alta costura, Valentino.

OTROS VESTIDOS QUE HAN LLAMADO LA ATENCIÓN

HILARY DUFF (Diseñado por Vera Wang, primera boda) (Diseñado por Jenny Packham segunda boda)

BRITNEY SPEARS-(diseño de Versace) (tercera boda)

BARBARA PALVIN (diseñado por Vivienne Westwood)

