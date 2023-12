Desde la cama del hospital, Paulina Mercado habla sobre su estado de salud tras operación

La conductora Paulina Mercado habló por primera vez de su estado de salud tras habérsele detectado un tumor.

Fue hace un par de días cuando se dio a conocer que la conductora de Sale el Sol había sido sometida a una operación para extirparle un tumor en el cerebro.

Ante esto, durante el programa de Imagen Televisión, Paulina concedió su primera entrevista desde el hospital y habló de su estado de salud actual, revelando todos los detalles de su operación.

Al inicio de la entrevista, la conductora comentó que el tumor ya había sido extirpado por completo.

"Estoy muy bien, afortunadamente la operación fue todo un éxito, ya salió todo, ya no tengo estos inquilinos en el cerebro, y, por el contrario, lo que tengo en todo el cuerpo es un agradecimiento profundo por poder platicárselos, por poder estar viva".

Tras esto, la novia del actor Juan Soler mencionó que sentía dolencias, y que se le dificultaba un poco caminar, pero nada fuera de lo esperado.

"La verdad me sentía muy bien, lo que pasa que en terapia intensiva te dopan, estaba como toda droga y demás, ya que estoy aquí en habitación, evidentemente te van alejando los medicamentos para que ya tu cuerpo vaya funcionando por sí solo, y entonces me ha costado un poquito de trabajo por ejemplo caminar, me duele un poquito la cabeza, y aquí en la nuca estoy con bastante grapitas, y pues ya se sienten, ya no puedo recargar la cabeza y demás, pero la verdad, de los males, el mejor"

Paulina cuenta que saldrá del hospital hasta el viernes, pero tendrá que estar en reposo por varios días, regresando al programa hasta el 2 de enero.

"Yo creo que me voy a mi casa el viernes, evidentemente tengo que estar en reposo absoluto, me voy a cuidar mucho", comentó con una gran sonrisa.

Al finalizar con su intervención, la presentadora mencionó que la operación iba a durar de 4 a 5 horas, pero en su caso solo duró 35 minutos.

"La operación iba a tardar entre cuatro a cinco horas, y tardó 35 minutos, dice el doctor que se tardó más en trenzarme el cabello que la misma operación (...) lo que pasa es que hoy en día es muy fácil detectar donde está el tumor, fue muy fácil saber donde hacer la inserción".

A pesar de que sí estudiarán el tumor para saber si no tiene algo cancerígeno. Paulina comenta que los doctores descartaron que fuera maligno .

"El tumor si lo van a analizar y estudiar, pero todo parece ser que es benigno, nada más hay que estar seguros de que no vuelva a salir. Fue un tumor muy noble, porque se alojó en un lugar en donde no me afectó nada, evidentemente ya creciendo y moviéndose si podía afectar, por eso lo extirpamos", contó.