Desde Carmen Salinas hasta Talina Fernández, famosos que han sufrido la muerte de sus hijos

"Jamás olvidaré ese día en el que me dijeron que tu vida se había apagado, que tu corazón había dejado de latir, ese día mi corazón también dejó de latir por un momento y mi vida jamás volvió a ser igual", frase de ARV.

Estas palabras, sin duda, hoy más que nunca las trata de comprender Maribel Guardia quien perdió a su único hijo el pasado domingo, Julián Figueroa, producto de la relación que tuvo con el también fallecido Joan Sebastian.

"Ha sido muy duro perderlo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Lo entrego en sus manos, tenía tanto por recorrer Julián, estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones, montaba a caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra, pero así fue. Gracias a Dios, me dejó a esta niña tan linda, mi nuera, que la adoro, y a un bebé precioso que tenemos que sacarlo adelante", dijo en un encuentro que tuvo con la prensa el pasado martes.

En vida, el propio Joan Sebastian vio partir a sus hijos Trigo y Juan, víctimas de armas de fuego.

En el espectáculo mexicano hay una gran lista de famosos que han perdido a sus hijos de manera inesperada, ya sea por salud o algún accidente.

La lagunera, Carmen Salinas, se enfrentó a esta situación. Su hijo, Pedro Plascencia dejó de existir en 1994 a los 37 años debido al cáncer de pulmón que lo aquejaba.

Carmen (Acaecida en diciembre de 2021) le llevaba flores cada año a su tumba y siempre lo recordaba, no había día que no lo hiciera.

Mariana Levy, hija de Talina Fernández, murió de forma sorpresiva.

Con el éxito en sus manos, gracias a novelas como La pícara soñadora, a Mariana, de 39 años, le dio un infarto luego de que unos tipos intentaran asaltarla mientras ella se dirigía con sus hijos a un parque.

En 2019, la conductora, Rocío Sánchez Azuara tuvo que decirle, "hasta siempre" a su hija Daniela, de 31 años, quien padecía Lupus eritematoso sistémico.

Con apenas 30 años de edad, Juan Osorio Ávalos, hijo de Juan Osorio, dejó de existir en 2013 víctima de un infarto fulminante.

ACCIDENTES

El 25 de octubre de 1982, Silvia Pinal sufrió un dolor del que nunca ha podido recuperarse.

Su hija, Viridiana Alatriste murió en un accidente de tránsito. Contaba con 19 años de edad y era novia de Jaime Garza.

Jaime mencionó a la prensa en aquellos años que Viridiana estaba con él en una fiesta y que se retiró, pero que no estaba en estado de ebriedad.

La joven Paulina Lazareno tenía todo un futuro artístico por delante y cómo no, si el talento lo heredó de su madre, Norma Lazareno.

A la edad de 19 años, sufrió un aparatoso accidente automovilístico que terminó con su vida. Norma estaba deshecha. A la fecha siempre la recuerda en su corazón y en su mente.

En el caso de Lidia Ávila y Ferdinando Valencia, perdieron a sus respectivos bebés.

La cantante de OV7 pasó por la pérdida de su hija Sofía, que tan solo tenía seis meses de vida. Tenía problemas en su intestino.

En la entrevista que dio en 2021 a El Siglo, la actriz y cantante comentó que jamás olvida a su pequeñita.

"La llevo tatuada con su nombre y una libélula. En la casa hay fotos de ella, mis hijos saben de su existencia. Por fuera, Sofía era fuerte y perfecta, su problema estaba en el intestino, ya que ella no podía comer.

"La recuerdo siempre con una sonrisita, era muy observadora y pocas veces lloraba, así la recuerdo y la recordaré siempre", expresó.

En cuanto a Ferdinando, uno de los mellizos que tuvo con Brenda Kellerman tuvo diversas afecciones como hidrocefalia, neumonía, e insuficiencia cardiaca y anemia, hasta que no pudo más y dejó de existir.