Desde anécdotas hasta una pelea de lucha libre, los mejores momentos de Bad Bunny con James Corden

Grandes personalidades de la música como Lady Gaga, Mariah Carey, JLo, Adele, Sam Smith y Paul McCartney, solo por mencionar algunos, han participado en el famoso Carpool Karaoke, uno de los segmentos favoritos del público del programa "The late late show" conducido por James Corden.

Ahora, y por primera vez, este segmento tuvo como invitado a un exponente de la música en español, y no fue cualquier artista, sino el más escuchado de todo el 2022: Bad Bunny.

Benito, nombre real del cantante, acompañó a Corden durante una travesía a bordo de su ya tradicional coche, en el que además de cantar varios de sus éxitos, hizo algunas importantes revelaciones como el significado de su peculiar nombre: "un conejo malo, no importa lo malo que sea, se seguirá viendo lindo", dijo.

Pero este no fue el único momento importante de la entrevista, el puertorriqueño también confesó que estuvo a punto de no llegar a la entrega de los Grammy, a pesar de que era el encargado de abrir la ceremonia: "estaba enloqueciendo, estaba sudando. Estaba a dos minutos de la arena, estaba muy, muy nervioso, muy ansioso porque yo era el encargado de abrir", agregó.

Benito... ¿fan de Ariana Grande?

Entre las canciones que tanto Bad Bunny como James Corden interpretaron estuvieron "Tití me preguntó", "Dákiti" y "I like it" (en la que colabora con Cardi B), pero la emoción que demostró con sus propios temas no se comparó a la euforia con la que cantó "Break Free" de Ariana Grande, demostrando así ser un gran fan de la pelirroja.

Y es que el reguetonero no sólo se sabía la letra completa, incluso su rostro se sonrojó y bailó durante toda la canción:"Esta es la canción en inglés que más me sé. Escucho la música en inglés y me gusta", explicó.

Por si fuera poco, otro de los artistas a los que entonó a todo pulmón fue al británico Harry Styles y su "As It Was".

Lucharán de dos a tres caídas

Como era de esperarse, Benito también le demostró a Corden un poco de la cultura latina y lo llevó hasta el cuadrilátero para aventarse un round al puro estilo de la lucha libre, de la cual, cabe destacar, el músico es fanático.

Lo que el conductor no se esperaba es que sería él quien terminaría en la lona, pues no sólo Bunny le demostró varios de sus movimientos, sino que tuvo una pelea "real" contra, nada más y nada menos, que Rey Misterio.