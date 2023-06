Desconoce IP destino del ISN

La última reunión del comité del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) en Torreón se realizó en abril del 2022, por lo que desde hace más de un año los empresarios desconocen cómo se han ejercido sus aportaciones. Donato Gutiérrez Gutiérrez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y vocero del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL), explicó que en abril del año pasado se les informó sobre Libramientos a lo largo del estado, desde La Laguna hasta Piedras Negras, donde se aplicaría el recurso, pero después de 14 meses no se tiene información al respecto.

"No tenemos información, no nos hemos reunido", expuso. Señaló que la convocatoria corresponde al gobierno del estado de Coahuila, por lo que precisamente fue una de las propuestas que se hizo al gobernador electo, Manolo Jiménez Salinas, que se reactiven estas reuniones del comité del ISN, pero en forma de consejo, que quede constituido de forma legal la realización de sesiones para dar seguimiento a los recursos, en cuanto a su aplicación y a qué rubros.

En términos de a cuánto asciende el recurso actual y el destino que se ha dado a ese dinero, que consta del dos por ciento de las remuneraciones gravadas al trabajador, Gutiérrez Gutiérrez reiteró que el sector empresarial no cuenta con estos datos desde hace más de un año, por parte del gobierno estatal. "No sabemos ni cuánto se ha recaudado, no sabemos en qué se va a usar, no tenemos información", comentó.

SIN FIDEICOMISO

La reactivación del ISN como un fideicomiso ha sido una exigencia de los empresarios de la región lagunera pero no se ha concretado. Anteriormente, fue instituido en 1991, pero lo disolvió Humberto Moreira. Con Enrique Martínez, el gobierno del estado aportaba una cantidad igual al monto que se recaudaba, pero esto también se dejó de aportar con el exgobernador Moreira.