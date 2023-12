Descarta Movimiento Ciudadano sesión para aprobar desistimiento de licencia de Samuel García

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso local, consideró que el gobernador Samuel García Sepúlveda, no requiere que el Congreso sesione para aprobar el desistimiento de la licencia que pidió para separarse del cargo por seis meses, luego que decidió abandonar su aspiración presidencial, a fin de reasumir las funciones como titular del Ejecutivo, ya que basta que haya notificado su decisión a la diputada Tabita Ortiz, integrante de la bancada naranja y de la mesa directora de la 76 Legislatura local.

Ortiz recibió este sábado un instructivo con el cual Samuel García notificó al Poder Legislativo que reasumió el cargo como gobernador constitucional de Nuevo León, informó la bancada de MC. "Me doy por notificada de la decisión que tomó el Gobernador esta mañana", y que dio a conocer a través de sus redes sociales al tiempo de publicar el acuerdo respectivo en el Periódico Oficial del Estado.

"Como representante de esta Legislatura, también como integrante de la Mesa Directiva, me doy por enterada". Insistió que no se necesita una sesión del plano para que se apruebe el desistimiento de desistirse del permiso para ausentarse del cargo, ya que "no existe ningún artículo que así lo señale", dijo Tabita Ortiz.

La legisladora del partido naranja expresó que "el Gobernador tiene el derecho Constitucional de desistirse de esta licencia, no hay ningún artículo aquí en el Congreso que menciona que el Congreso, la Legislatura, los Diputados, tengan que revisar este desistimiento".

Asimismo, indicó que es un derecho Constitucional y democrático de García Sepúlveda reasumir el cago, y no hay ningún artículo en la Ley Orgánica o en la Constitución donde se mencione que el congreso debe aprobar su reincorporación, lo que sí ocurre con la aprobación de la docencia y la designación de un gobernador interino.