Instalación de cámaras de seguridad desata polémica en una escuela de Gómez Palacio; docentes rechazan medida

La instalación de 29 cámaras de vigilancia en la Escuela Secundaria Técnica No. 68 de Gómez Palacio, desató una polémica entre padres de familia y docentes. La Sociedad de padres de familia distribuyó los equipos de seguridad en las aulas, pasillos, patios y laboratorios del plantel educativo, que atiende a mil 400 estudiantes de los turnos matutino y vespertino.

La presidenta de la sociedad, Alejandra Cortés, dijo que la colocación de las cámaras fue una medida que se tomó para protección de las y los alumnos, ya que se habían presentado casos de bullying, graffiti, y destrozos de mobiliario.

"Los profes sí estaban informados, hay documentos de todo eso, el detalle es que cuando entramos de vacaciones empezaron con que no querían cámaras, y habían amenazado con cerrar la escuela.

A nosotros no se nos informó nada ni a la dirección le dijeron que estaban inconformes, los maestros se brincaron y se fueron al Sindicato, entonces el Sindicato se mueve más arriba y nos dicen que las quitemos, que no las quieren y que van a cerrar la escuela", explicó.

Comentó que el argumento principal de los docentes inconformes es porque la instalación de cámaras en los salones de clase vulnera su derecho a la privacidad.

Cortes insistió en que ellos las pusieron por seguridad de sus hijos y asegura que "nosotros no queremos meternos en que, si los profes trabajan, si faltan, o sea no, solo queremos la seguridad de nuestros hijos". Detalló que los padres y madres de familia no tienen acceso a las cámaras a menos de que se presente alguna anomalía. Las videograbaciones únicamente están en manos de directores y subdirectores.

Ayer, se programó una reunión entre la mesa directiva de padres de familia con las y los maestros inconformes. No llegaron a un acuerdo, se salieron los docentes de la reunión y se suspendieron las clases del turno vespertino. "Nos dejaron ahí solas, después de 50 minutos empezó el supervisor a hablarles para que vinieran a dialogar con nosotros porque ya iba a ser la hora de la salida, no nos querían dejar salir ni querían que se metieran mamás, nos cerraron las puertas totalmente, faltando 15 minutos para la una se dio la orden de que dejaran salir a los alumnos, pero no nos dejaron salir a nosotras". Finalmente, indicó que espera que no haya represalias contra los hijos e hijas de quienes conforman la mesa directiva.

¿QUÉ DICE LA SEED?

El pasado 4 de septiembre, el subsecretario de Educación en la región, Fernando Ulises Adame de León, informó a la estructura educativa que habían solicitado a las agrupaciones de padres de familia que les auxiliaran con la instalación de cámaras de vigilancia en las escuelas de La Laguna con el fin de apoyar en el mantenimiento de la seguridad dentro de los planteles y en las zonas periféricas.

La colocación de los sistemas de seguridad se priorizaría en espacios comunes y periféricos, pero no dentro de las aulas, sanitarios y otros sitios que puedan vulnerar la privacidad de estudiantes y maestros. "En caso de existir cámaras ya instaladas dentro de algún de salón de clases, por favor haga lo necesario para retirarlas y no vulnerar la privacidad de nuestro personal.

En cada aula, el docente siempre será responsable de garantizar seguridad y disciplina", citaba el oficio que envió el funcionario a directores, jefes de departamento, subjefes, jefes de sector, supervisores y directores de los distintos niveles educativos.